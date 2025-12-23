Boston Celtics erreichen ein großes Comeback mit einer herausragenden Leistung eines spanischen Rookies

HQ

Die Boston Celtics lieferten ein spektakuläres Comeback gegen die Indiana Pacers, hielten einen 20-Punkte-Rückstand aus und gewannen mit 103:95. Im dritten Viertel startete die "zweite Einheit" der Celtics einen 19:5-Lauf, nachdem Coach Joe Mazulla die Starter ausgewechselt hatte. Die Einwechselspieler hatten die Energie, das Gleichgewicht zu entscheiden, obwohl Jaylen Brown erneut eine großartige Leistung zeigte und zum siebten Spiel in Folge über 30 Punkte erzielte.

Unterdessen spielte der spanische Rookie Hugo González (erst 19) am längsten im Team (37 Minuten) und hatte auf dem Platz +21 Plus/Minus. Die Boston Celtics-Fans beginnen, seinen Namen kennenzulernen, da seine Präsenz im letzten Monat drastisch zugenommen hat, und über seine defensiven Fähigkeiten hinaus half er dem Team mit sechs Punkten, zwei Blocks und 11 Rebounds.

Nach dem Spiel erhielt González Applaus von Celtics-Fans, und das Lob ging in den sozialen Medien weiter, wobei Dan Greenber, NBA-Reporter von Barstool Sports, Hugo als "den Diebstahl des NBA-Drafts 2025" bezeichnete, während einige Bostoner Fans sogar versuchten, in den Kommentaren zu seinem neuesten Beitrag etwas Spanisch zu sprechen.

Glaubst du, Hugo González wird ein zukünftiger NBA-Star?