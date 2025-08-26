Borussia Dortmund verlängert den Vertrag von Niko Kovac inmitten des Dramas um Bellingham

HQ

Borussia Dortmund hat den Vertrag von Niko Kovac bis 2027 verlängert. Der deutsch-kroatische Trainer, der zuvor die kroatische Nationalmannschaft und Bayern München trainierte, wechselte im Januar 2025 mit einem 18-monatigen Vertrag zu Borussia Dortmund, löste Nuri Sahin ab und führte die Mannschaft vom elften auf den vierten Platz in der Bundesliga, wodurch er sich die Teilnahme an der Champions League im nächsten Jahr sicherte.

Das erste Spiel der Borussia endete mit einem 3:3-Unentschieden, das St. Pauli kam in den letzten fünf Minuten noch einmal zurück. Trotz des Ergebnisses vertraut der Klub auf Kovacs Vision und hat seinen Vertrag, der am Ende der Saison auslaufen sollte, um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

"Die Gespräche der letzten Wochen haben mich in meiner Überzeugung bestärkt, dass wir diesen Weg langfristig erfolgreich fortsetzen können. Mit ehrlicher Arbeit, klaren Entscheidungen und großer Freude wollen wir der Borussia zu alter Stärke zurückverhelfen. Wir haben hier noch viel vor uns", so Kovac in der offiziellen Stellungnahme des BvB.

Die Verlängerung in diesem Moment kann jedoch auch als eine Möglichkeit für den Verein gelesen werden, nach dem Drama mit den Eltern von Jobe Bellingham seine Unterstützung für Kovac zu zeigen. Jobe, der jüngere Bruder von Jude, debütierte in dieser Saison bei Borussia Dortmund und trat damit in die Fußstapfen seines älteren Bruders, saß aber in der zweiten Halbzeit auf der Bank, so dass sein Vater nach dem Spiel in die Kabine stürmte, um mit Borussias Sportdirektor Sebastian Kehl zu sprechen und eine Erklärung zu verlangen, warum Kovac beschlossen hatte, seinen Sohn zu setzen.

Laut Sky Deutschland soll Kehl verärgert darüber gewesen sein, dass Bellinghams Vater die Kabine betreten habe, in Einrichtungen, die nur Spielern, Managern und Direktiven vorbehalten sind, nicht aber Familienmitgliedern.