Borderlands 4 wird "die bisher beste Version des Endspiels" haben

HQ

Borderlands 4 ist nur noch ein paar Monate entfernt, und während wir uns alle darauf freuen, nach Kairos zu reisen und uns dem Zeitnehmer zu stellen, scheint Gearbox bereits zu antizipieren, was wir tun werden, wenn die Geschichte zu Ende geht.

In der Vergangenheit haben Borderlands-Spiele viele Endgame-Inhalte enthalten, und in einem Interview mit Game Informer verriet Creative Director Graeme Timmins, dass wir im neuen Endgame eine Menge Verbesserungen erwarten können. "Mir persönlich liegt das sehr am Herzen, da meine Rolle bei Borderlands 3 darin bestand, das Endgame dafür zu kuratieren", sagte er. "Ich weiß, was für unsere Community wichtig ist, und das ist bereits in das Spiel integriert. Zum Beispiel haben wir mit unserem Action-Fertigkeitsbaum zielgerichtete Entscheidungen getroffen, in der Annahme, was in der Zukunft mit unserem Endgame kommen wird. Es ist kein Geheimnis, dass wir immer irgendwann die Level-Obergrenze erhöhen, oder? Das ist in das High-Level-Design integriert, indem wir sagen: "Okay, wenn das noch in unserer Zukunft liegen wird, wie können wir unseren Action-Fertigkeitsbaum dieses Mal dazu bringen, das zu antizipieren und von Anfang an ausbalanciert zu sein?" "

"Wir haben von Anfang an über das Endgame [von Borderlands 4] nachgedacht und wir haben einige großartige Pläne dafür, die wir mit euch teilen werden, aber ich denke, wir nehmen viele der Lektionen aus [Tiny Tinas] Wonderlands und Borderlands, um sicherzustellen, dass wir die bisher beste Version des Endspiels für Borderlands umsetzen. ", fuhr er fort.

Borderlands 4 wird den vorherigen Einträgen in der Serie folgen und uns eine verbesserte Stufenobergrenze geben, zusammen mit mehr Fertigkeitspunkten, um uns wahrscheinlich auf zukünftige Inhalte und DLCs vorzubereiten. Wir wissen bereits, dass weitere Kammer-Jäger kommen werden, also scheint es, dass auch wenn du das Hauptspiel geschafft hast, wenn du mehr Story willst, du sie früh genug bekommen wirst.