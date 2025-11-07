Borderlands 4 Launch "weicher, als wir es uns gewünscht hätten", gibt der CEO von Take-Two zu

HQ

Take-Two hatte vielleicht nicht den Traum 2025, den wir zu Beginn des Jahres zu sehen glaubten, als Grand Theft Auto VI verschoben wurde, aber es gab immer noch zwei große Franchises, die mit Civilization VII und Borderlands 4 neue Einträge bekamen. Beide Spiele haben jedoch noch nicht ganz ins Schwarze getroffen, wenn es um die Launch-Verkäufe geht.

In einem kürzlichen Investorengespräch (via GamesRadar) enthüllte der CEO von Take-TwoBorderlands 4, Strauss Zelnick, dass der Start nicht ganz nach Plan verlief. "Die Veröffentlichung war aus den Gründen, die du genannt hast, etwas sanfter, als wir es uns gewünscht hätten." sagte Zelnick und verwies auf Kommentare zu den PC-Leistungsproblemen des Spiels. "Gearbox hat sich den PC-Herausforderungen angenommen. Und ich denke, im Nachhinein haben wir das Gefühl, dass es Dinge gibt, die wir hätten besser machen können, aber wir haben vor, es in Zukunft besser zu machen. Zu gegebener Zeit gehen wir davon aus, dass die Verkaufszahlen dieses Titels sehr solide sein werden und die wirtschaftlichen Ergebnisse unseren Erwartungen entsprechen werden."

Borderlands 4 hat sich immer noch recht gut verkauft und ist das bisher am schnellsten verkaufte Spiel der Serie, aber die Erwartungen der Publisher an große Franchises sind heutzutage hoch. Take-Two muss das Geld irgendwie am Laufen halten, jetzt ist GTA schließlich noch ein Jahr entfernt.