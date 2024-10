Obwohl ich die Vorteile von E-Books kenne und ihren Aufstieg über alle Altersgruppen hinweg in den letzten zwei Jahrzehnten nachvollziehen kann, habe ich den Umstieg nie ganz vollzogen. Ich schätze den Geruch, die Haptik, das Aussehen, sogar den Klang und ja, das Gewicht von gedruckten Büchern mehr. Allerdings gestehe ich, dass meine Vorliebe ihre Grenzen hat. Im Sommer habe ich den Boox Palma in verschiedenen Situationen und Umgebungen ausprobiert. Auch wenn ich noch nicht bereit bin, den endgültigen Umstieg zu vollziehen, muss ich zugeben, dass mich das kompakte Design und die zusätzlichen Funktionen ein wenig mehr überzeugt haben.

Bisher hatte ich gelegentlich mittelgroße eReader von anderen Herstellern ausprobiert, hauptsächlich die beliebten Kindle von Amazon. Ich hatte noch nie einen eReader erlebt, der so klein ist wie der Boox Palma, und ich muss sagen, dass ich vorher dachte, dass er zu klein sein würde. Alles in allem ist es mit seinen Abmessungen von 3,5 x 10 x 17,6 cm und einer lesbaren Oberfläche von 6,13 Zoll wie der Bildschirm eines großen Mobiltelefons, und wir alle wissen, wie es ist, auf einem Mobiltelefon zu lesen, besonders wenn man über 40 Jahre alt ist. Und wenn ich die Schriftgröße zu stark vergrößere, was passt das? Zehn Wörter pro Seite?

Nun, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Meine Erfahrung mit dem Boox Palma als eBook war flüssig, komfortabel, angenehm... süchtig machend. Ich habe schnell einen Sweet Spot für die Schriftgröße gefunden, und zu keiner Zeit wirkte sie fehl am Platz. Zuerst bemerkte ich einige nervige Geisterbilder oder Burn-In auf den E-Ink-Buchstaben, aber auch das wurde durch das Hochdrehen der Bildwiederholfrequenz in den Einstellungen behoben.

Natürlich gibt es immer größere und kleinere physische Bücher, auch mit mehr oder weniger gut lesbaren Schriften, aber sagen wir einfach, dass es mir Freude bereitet hat, mein Hauptanliegen (eher ein unbegründete Vorurteil) in wenigen Minuten aufzulösen. Der Bildschirm des ePapers ist sowohl bei Tageslicht als auch in dunklen Innenräumen sehr gut anzusehen, auch wenn die Ausleuchtung nicht gleichmäßig verteilt ist. Die Auflösung von 300 dpi ist mehr als ausreichend, und die Navigation ist so schnell, wie man es sich heutzutage von dieser Technologie nur wünschen kann.

Als kleines eBook ist mir das Boox Palma also mehr als ausreichend. Aber seine zweite Qualität, die es zu einem Hybridgerät macht, ist diejenige, die über Ihren Kauf entscheiden sollte. Es stellt sich heraus, dass der Boox Palma nicht nur ein Buchleser ist, sondern sich auch fast, fast wie ein Smartphone verhalten kann. Es ist ein Android Gerät, in seinem Betriebssystem, und verfügt über eine 8-Kern-CPU und 6 GB RAM... Wozu? Damit Sie alles, was Sie mit Ihrem Handy tun, erledigen können, ohne Ihr Buch verlassen zu müssen.

Du verstehst schon, was ich meine. Die Idee ist, dass Sie mehrere dieser Dinge tun können, aber mit dem augenfreundlichen und viel gesünderen Gefühl von eInk auf dem Display. Zum Beispiel beim Chatten auf WhatsApp, beim Surfen im Internet oder sogar beim Anschauen von Videos. Auf einer fast moralischen Ebene ist das nicht das, was ich von einem eBook verlange, denn was ich will, ist, dass das Lesen meine Oase der Achtsamkeit ist, dass ich mich von Bildschirmen entgifte, dass ich meine Konversion zur ADS-Generation hinauszögere, dass ich meine Zwangsstörung zähme, verschiedene Apps nur um ihrer selbst willen für eine Weile anzusehen. Ein Moment der Achtsamkeit.

Das heißt, sobald Sie das Boox Palma in der Hand haben, ist die Wahrheit, dass es eine merkwürdige Erfahrung ist, all das in einem "gesünderen Modus" zu tun. Und natürlich ist es sehr nützlich, all diese Möglichkeiten in Ihrem Lesegerät zu haben. Es ist nicht besser als ein Mittelklasse-Handy und gibt auch nicht vor, es zu sein, angefangen bei dem Elefanten im Raum, der der Schwarz-Weiß-Bildschirm und seine Bildwiederholfrequenz ist, aber es hat etwas Beruhigendes und Freundliches an sich, das dazu führt, dass Sie sich bei flüchtigen, leeren Blicken auf soziale Netzwerke etwas weniger schuldig fühlen.

Ich habe es im Grunde zum Surfen im Internet verwendet, wo es nur ums Lesen geht, was man schließlich am besten mit einem eBook machen kann. Sie können auch Videos ansehen, aber es ist interessanter, Spotify für Hintergrundmusik für Ihre Lektüre oder WordReference für Übersetzungen oder vielleicht Ihre Speicher-Apps direkt für Ihre Bücher und PDF-Dokumente zu haben. Übrigens, die (durchschnittliche) 16-MP-Rückfahrkamera eignet sich eher zum Scannen und Digitalisieren von Dokumenten unterwegs, als zum Aufnehmen eines Vintage-Selfies, aber was soll's...

Ansonsten ist die Verarbeitung solide (und etwas resistent gegen Spritzer im Pool), die Haptik ist sehr gut, die Leistung ist anständig (es wurde manchmal etwas warm mit Apps) und das Gewicht ist leicht genug, um einen in Betracht zu ziehen, es als Zweitgerät zu tragen, auch wenn man keinen Rucksack oder keine Tasche trägt, was mir bei anderen eReadern nie passiert ist... Oder natürlich mit einem physischen Buch.

Sie denken vielleicht, dass der Preis von rund 300 Euro teuer ist, und das ist er auch, aber denken Sie daran, dass in dieser Welt kleiner teurer ist und Sie für die Smartphone-Funktionalität bezahlen. Wenn Sie auf der Suche nach einem kleinen Formfaktor mit all diesen zusätzlichen Möglichkeiten in demselben Gerät sind, das Sie zum entspannenden Lesen verwenden, werden Sie meiner Meinung nach zufrieden sein. Auf jeden Fall handelt es sich um ein innovatives Hybridkonzept, von dem ich hoffe, dass es in den kommenden Jahren Wettbewerb und Evolution auslösen wird.