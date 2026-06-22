Boox Go 10.3" Gen II

Boox verfolgt einen sehr interessanten Ansatz bei der Gestaltung und Produktion seiner "E-Ink"-Produkte. Obwohl das Formelement im Allgemeinen mit dem konkurrierender Hersteller identisch ist, ist das Konzept anders; im Gegensatz zu Remarkable zum Beispiel ist das Ökosystem von Boox völlig offen. Das bedeutet, sie laufen mit Android, haben Zugang zum Google Play Store und werden mit der Prämisse vermarktet, dass sie mehr können als nur lesen und schreiben. Allerdings ist das ein zweischneidiges Schwert, da es Akkulaufzeit, Preis und alles andere etwas beeinträchtigt im Austausch für Funktionen, von denen ich nicht unbedingt sicher bin, ob sie hierher gehören.

Das gesagt, und nachdem dieses fast existenzialistische Dilemma gelöst ist, werfen wir einen Blick auf Boox' neueste Kreation, den Go 10.3 Gen II, der sich als eine Art Standardmodell in ihrer Produktpalette positioniert, etwas größer als der Palma und etwas kleiner als einige der riesigen Alternativen, die ebenfalls angeboten werden.

Interessanterweise verfügt die Go 10.3 Gen II über ein 10,3" HD E Ink Carta 1200 Display. Das bedeutet, dass es monochrom ist und mit einer Auflösung von 2480x1860 ohne Frontbeleuchtung arbeitet. Es ist absolut erstklassig, daran besteht kein Zweifel – sowohl was die Schärfe, das Gefühl des Displayglases unter deinem Finger und dem Stylus angeht als auch die daraus resultierenden Ergebnisse. In Kombination mit dem neuen Octa-Core Snapdragon 750G, 4 GB RAM LPDDR4X und 64 GB internem Speicher läuft das Ganze reibungslos und funktioniert funktional gut, egal ob man Notizen macht, Apps benutzt oder liest.

Er wiegt nur 360 Gramm und ist so konstruiert, dass auf einer Seite Platz für die Hand bleibt. Es ist auch erwähnenswert, dass er nur 4,8 Millimeter dick ist, was ihn praktisch mühelos zu tragen macht. Es ist leichter und dünner als selbst die schlanksten Smartphones. Er hat zwar einen 3700-mAh-Akku, was für alltägliche Aufgaben mehr als genug ist, aber je nach Tätigkeit natürlich schneller entlädt, und man kann alles über den Google Play Store erledigen.

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Das Schreiberlebnis ist erhaben – das ist es wirklich, besonders wenn man Boox' eigenen Magnetic InkSense Plus-Stift benutzt – das Gefühl ist wirklich authentisch, da es wie immer eine Kombination aus dem physischen Gefühl durch den Stift und dem hörlichen Feedback ist, das damit einhergeht.

Also sind wir wieder auf der offenen Plattform. Ja, es ist unglaublich einfach zu argumentieren, dass der Zugang zum Google Play Store jedem Nutzer erlaubt, genau die Apps herunterzuladen und zu nutzen, die er möchte. Umgekehrt gibt es eine gewisse Freude darin, zu sehen, wie Ökosysteme wie Remarkable mehr Mühe darauf verwenden, ein kuratierteres Erlebnis zu bieten. Natürlich hast du die Möglichkeit , Candy Crush auf deinem Boox Go 10.3 Gen II zu spielen, und kannst dich daher einfach dagegen entscheiden. Andererseits gibt es dennoch etwas Schönes an dedizierter Hardware, die bestimmte Aufgaben ausführen kann, ohne sich ständig um eine Vielzahl irrelevanter Optionen kümmern zu müssen. Und ein digitales Notizbuch ist meiner Meinung nach ein starker Kandidat für genau diese Rolle.

Allerdings hat der Boox Go 10.3 Gen II den Vorteil, dass er trotz dieser Funktionen nicht besonders teuer ist. Wir sprechen von 420 € für das Modell ohne Frontlicht und 450 € für das Lumi-Modell mit einem, und beide sind nur etwas günstiger als die entsprechenden Modelle von Remarkable oder zumindest nicht teurer.

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