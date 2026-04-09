Sierra kommt zur Verstärkung Overwatch im actiongeladenen Heldentrailer

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Nachdem Blizzard kürzlich angeteasert (und im Grunde enthüllt hat...) wie der nächste Held für Overwatch geplant ist, hat Blizzard einen eigenen Trailer vorgestellt, der uns einen guten Einblick in die kommende Sierra gibt, einen geschickten Charakter, der auftauchen wird, um Overwatch im Kampf gegen Talon zu verstärken.

Um die Kategorie Schaden zu verstärken, wird Sierra offenbar eine Spezialistin sein, die mit einem mächtigen Gewehr aus der Distanz Schaden verursachen kann, während sie Fähigkeiten einsetzt, um eingebettete und versteckte Bedrohungen zu bekämpfen. Außerdem besitzt sie offenbar ein Greifhaken-ähnliches Werkzeug, um Höhen zu erklimmen und sich besser zu positionieren.

Wir werden bald mehr über Sierra erfahren, wenn die eigentliche Gameplay-Enthüllung der Figur stattfindet, da all diese Informationen aus ihrem animierten Trailer stammen, in dem sie versucht, Emre und Freja daran zu hindern, einen wertvollen Gegenstand zu stehlen.

Sehen Sie sich unten diesen neuen Trailer an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was Sierra bringen wird, wenn sie in Staffel 2 in Staffel 2 vom 14. April ihr Debüt in Overwatch gibt.