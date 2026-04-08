Blizzard enthüllt das Redesign von Anran nach Gegenreaktionen auf das ursprüngliche Design

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Es ist fast Zeit für die zweite Staffel des neu benannten Overwatch, denn am 14. April erscheint das nächste Kapitel des Spiels mit frischen Story-Elementen, einem neuen Charakter, zusätzlichen Änderungen und Verbesserungen sowie dem erwarteten Redesign des Helden Anran.

Als die Figur Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde, erhielt sie einiges an Gegenwind aus der Community und sogar von ihrem Synchronsprecher, der nicht gerade begeistert davon war, wie Blizzard sich vom selbstbewussten und beliebten Konzeptdesign entfernte. Der Entwickler hat versprochen, die Figur noch einmal anzuschauen und ihr Modell so schnell wie möglich zu aktualisieren, und genau das sehen wir jetzt.

Das aktualisierte Modell wurde geteilt, das laut Blizzards eigenen Worten eine "selbstbewusstere Pose", einen stärkeren Fokus auf "Augen, Augenbrauen und Mund", eine "nähere Ähnlichkeit mit ihrem Bruder Wuyang", stärkere "definierte Wangen und Kiefer" sowie "dunklere Schattierungen und Sommersprossen" zeigt.

Spielleiter Aaron Keller hat diese Verbesserungen in einem neuen Update-Video angesprochen, das Sie unten sehen können, und für einen Vergleich zwischen den neuen und alten Modellen können Sie unten auch einige Bilder sehen.