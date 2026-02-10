Blizzard plant ein Update von Anrans Charaktermodell nach Fankritik

HQ

Obwohl es so scheint, als wären viele Fans glücklich und positiv über die Änderungen und die Ergänzungen, die später heute zu Overwatch kommen, wenn die erste Staffel 2026 erscheint und bis zu fünf Helden gleichzeitig veröffentlicht, gibt es Fans, die über das Auftauchen eines dieser Helden etwas genervt sind.

Anran steht im Rampenlicht, weil die Fans nicht gerade begeistert sind, dass sie nicht der Figur ähnelt, die in früheren Animationsvideos gezeigt wurde. Am meisten frustriert ist das chinesische Publikum (Anran ist eine chinesische Figur, also verständlich), da die Figur die Kultur nicht so gut widerspiegelt, wie sie könnte, wobei ihr Bruder Wuyang ein besseres Beispiel dafür ist, wie die Dinge hätten gehandhabt werden sollen. Aber Blizzard ist sich bewusst, dass es Diskussionen um Anran gibt, und nun hat Overwatch-Spieldirektor Aaron Keller in einem Update-Video versprochen, dass Änderungen in der Pipeline sind.

Vollständig erklärt Keller: "Das Team diskutiert derzeit, was nötig ist, damit Anran mehr wie die starke ältere Schwester aussieht und sich anfühlt, die wir uns alle vorgestellt haben. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die unser Team in Anran und die anderen fünf Helden gesteckt hat, die in Staffel 1 starten, und wir sind uns einig, dass sie noch besser werden kann, wenn wir diesen Aspekt von ihr im Spiel richtig umsetzen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das mit euch allen zu teilen, wollten aber warten, bis wir eine Bestätigung haben, was wir genau tun können. Wir hoffen, dieses Update in Staffel 1 zu machen, aber ich habe noch keine Einzelheiten zu nennen."

Wir sollten also bald mit Änderungen des Charaktermodells für Anran rechnen, aber wie bald, ist unklar, da Staffel 1 wahrscheinlich mindestens ein paar Monate dauern wird. Mehr über Anran finden Sie unten in einigen Gameplay-Szenen des Charakters.