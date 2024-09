Blizzard bricht sein 20-jähriges WoW-Jubiläumsevent zusammen

HQ

World of Warcraft scheint im Moment in vollem Gange zu sein, da The War Within die Worldsoul Saga ins Rollen bringt, und jetzt gibt es noch mehr, in das sich die Fans vertiefen können.

Blizzard haben uns eine detaillierte Aufschlüsselung dessen gegeben, was bei den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft (und zum 30-jährigen Jubiläum von Warcraft als Ganzes) ansteht.

Sie können sich das vollständige Video hier ansehen, aber wir geben Ihnen eine kürzere Aufschlüsselung der wichtigsten Highlights:

Blackrock Depths kehrt als Schlachtzug für 10-15 Spieler zurück, mit 5 Mini-Bossen und 8 Hauptbossen, der in den Schwierigkeitsgraden LFR, Normal und Heroisch spielbar ist.

Revue passieren lässt, wie sich die Tore von Ahn'Qiraj mit Chromie öffnen und die Vergangenheit wieder in Ordnung bringen, indem Gegner wie The Scourge und The Burning Legion neben Bossen wie Ossirian the Unscarred und Kel'Thuzad zurückkehren.

Darüber hinaus feiert Timewalking ein großes Comeback, wobei The Deadmines und Zul'Farrak zusammen mit je zwei Flügeln von Dire Maul und Stratholme zurückkehren. Diese werden für Spieler ab Stufe zehn zugänglich sein.

Es gibt viele neue Gegenstände und Belohnungen zum Jubiläum, aber einige der wichtigsten sind die folgenden: ein blaues Phönix-Reittier namens Coldflame Tempest, mit einer Rüstung, die den Blizzard Dienstauszeichnungen nachempfunden ist; In-Game-Versionen von Blizzard 's Service Awards; ein Baby Dreadlord Haustier und Orc, Human, Elf und Scourge Fraktionsrückenkämme.

Neben den Dracthyr, die Zugang zu sechs neuen Klassen erhalten, und den Shaman, die neue Ascendance -Formen erhalten, ist der Höhepunkt des Events die Rückkehr einiger bei den Fans beliebter Rüstungssets.

Alle Rüstungssets der zweiten Stufe, wie z. B. die Judgment Armour, kehren mit modernen VFX-Überarbeitungen zurück. Klassen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierten, wie z. B. die Monk und Evoker, erhalten ihre eigenen Versionen dieser Sets, die nach einigen ikonischen NPCs gestaltet sind.