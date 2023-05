Blasphemous II fühlt sich an wie ein flüssigeres, fokussierteres Metroidvania

HQ

Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der denkt, dass sich die ersten Schritte in das Original Blasphemous etwas holprig anfühlten, auch wenn die einzigartige Geschichte und Grafik den Unterschied ausmachten, vor allem, wenn man zum Start auf der Nintendo Switch gespielt hat. Schneller Vorlauf zu einem unglaublich erfolgreichen Lauf mit mehr als zwei Millionen verkauften Exemplaren und Blasphemous II steht nun vor der Tür und kann Ende Q3 2023 veröffentlicht werden. Gamereactor hatte gestern das Vergnügen, am allerersten Hands-on-Event des Spiels in Sevilla teilzunehmen, im praktisch gewählten Casa de Pilatos-Palast, mit dem gesamten Entwicklerteam vor Ort, und ich freue mich, berichten zu können, dass die Steifheit, die meine frühe Zeit mit dem ersten Spiel geprägt hat, vorbei ist.

Nicht nur das, es fühlt sich auch so an, als würde dies alles in allem ein viel flüssigeres und abwechslungsreicheres Metroidvania-Erlebnis sein, bei dem dem Spieler von Anfang an mehr Möglichkeiten geboten werden und bei dem man seine typisch labyrinthische 2D-Karte auf natürlichere Weise durchquert, fast instinktiv.

Die wichtigste Änderung ist dieses Mal so wichtig, dass sie tatsächlich einen großen Teil des Erlebnisses prägt: Von Anfang an kannst du die Waffe deiner Wahl für das erste Drittel des Spiels auswählen. Dies definiert nicht nur deinen Kampfstil; Es bedeutet auch, dass Sie verschiedene Bereiche erkunden können oder nicht, da Hebel und Schalter in Reichweite und außer Reichweite kommen.

In meinem Fall habe ich die ersten paar schnelleren, beliebteren Optionen übersprungen und mich direkt für die unglaublich langsame und leistungsstarke Veredicto-Keule mit größerer Reichweite entschieden. Und das Spiel zwang mich, es gleich auf dem nächsten Bildschirm zu nutzen, wo die erste Bossbegegnung eine sehr klare Absichtserklärung abgab: Wenn Sie sich nicht erinnern, ist dies wie bei den guten alten Castlevanias- oder Soulslike-Spielen, bei denen Sie jede Bewegung, jedes Ausweichen berechnen müssen, um nicht bei jeder mittleren bis großen Begegnung elend zu sterben. Dieser etwas größere Feind war einer von dreien, die mich während meiner Session wiederholt getötet haben, aber ich muss sagen, dass ich auf eine gute Art und Weise getriggert wurde, "komm wieder auf mich zu, du Trottel", anstatt frustriert zu sein. Mit anderen Worten, es wird ein herausforderndes, aber lohnendes Spiel.

Die Waffe, die ich wählte, war sehr rudimentär, aber verdammt, es fühlte sich gut an. Ich konnte mich weiter von meinen Feinden fernhalten oder sie mitten im Sprung treffen, und es ermöglichte mir auch, einige der geheimen "Baby-Engel" zu sammeln, die im Level versteckt waren. Außerdem konnte ich meinen ganz eigenen Weg gehen, der sich von denen unterschied, die ich auf den Bildschirmen der anderen Journalisten erhaschen konnte.

Dieser Weg führte mich zusammen mit vier anderen Bereichen zum City of the Blessed Name, was angesichts der begrenzten Zeit, die wir hatten, viel über die Vielfalt der Szenarien aussagt. Das Gleiche gilt für alle Systeme, die sehr bald auf deiner Reise ins Spiel kommen, darunter Sammelobjekte, neue Fähigkeiten, magische Angriffe, Hinrichtungen (ja, sie sind zurück und eine war köstlich brutal), Bile Flasks, Gebete, Gesänge, Penitent-Upgrades und mehr. Es fühlte sich tatsächlich ein bisschen überwältigend an, aber es beunruhigte mich nicht besonders, da das Spiel selbst ein sehr fesselndes Tempo beibehielt und es mir so vorkam, als müsste ich mich an sie gewöhnen, je mehr ich es brauchte.

Eine der ersten Fähigkeiten bestand darin, speziell markierte Wände zu erklimmen (denken Sie an den Metroid Dread-Stil), was es mir ermöglichte, einen Teil des Weges zurückzuverfolgen, um dann neue Gebiete zu erreichen. Und eine der passiven Fähigkeiten wurde mir von einer sehr interessanten Persönlichkeit verliehen, einem Bildhauer, der eine lokale historische Persönlichkeit (Martínez Montañés, den Renaissance-Schnitzer) in Form eines Altarbildes ehrte, das ich auf meinem Rücken trug.

In diesem Sinne scheint die Fortsetzung wieder einen faszinierenden Gebrauch von religiösen Referenzen und Mythen zu machen, kombiniert mit ihrer eigenen fiktionalen Schreibweise und der offensichtlicheren "Semana Santa"-Inspiration. Auf dem Weg dorthin traf ich natürlich einige freundliche oder einfach nur opportunistische Charaktere und erfuhr ein paar Dinge über die Geschichte des Spiels, die wiederum ebenso kryptisch wie tief und dunkel erscheint. Einige der Sequenzen, Orte und Feinde waren sehr gruselig oder sogar geradezu verstörend, was die Spannung genau wie im ersten Spiel erhöhte.

Und auch wenn es absichtlich undurchsichtig geschrieben ist (ich liebte die nette Note der Verse des renommierten Dichters Miguel Hernández, die dich zum Beispiel im Spiel willkommen hießen, aber ich weiß zum Beispiel noch nicht, was sie eigentlich bedeuten), ist deine Mission als The Penitent One ziemlich "klar": Du musst verhindern, dass die New Son geboren werden, Und um das zu tun, musst du dich mit mehreren Confraternity auseinandersetzen, das Bedauern der Statuen offenbaren, die die Stadt halten, und die drei Wächter finden. Ein Spaziergang im Park.

So, jetzt sind wir beim Thema, Vater, ich muss meine Sünden beichten: Ich habe den ersten Blasphemous nicht vollständig abgeschlossen, da ich mich am Ende ungeschickt und ein bisschen hoffnungslos fühlte, so sehr ich die Präsentation und die Geschichte liebte. Dieses Mal war ich jedoch in erster Linie vom agileren Gameplay begeistert, und das macht mir Lust, viel mehr über die Welt, die Geschichte und die wunderschöne, verdrehte Pixelkunst zu erfahren, die uns in ein paar Monaten zusammen mit haarsträubender Musik erwartet. Auf diese Weise führt man eine Fortsetzung ein, und mit Silksong MIA (aber natürlich nicht wissend, wie sich Blasphemous II auf längere Sicht halten und entfalten wird) wurde dies gerade mein am meisten erwartetes Metroidvania im Jahr 2023. Amen.