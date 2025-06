Black Myth: Wukong - Der Verkauf hat vor der Xbox-Veröffentlichung begonnen

HQ

Es ist endlich an der Zeit, dass Black Myth: Wukong am Mittwoch, den 20. August, auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Veröffentlichung auf PC und PlayStation 5 auf Xbox erscheint. Es gab viele Spekulationen darüber, warum es bei der ursprünglichen Veröffentlichung nicht auf die Xbox kam, und es wurde früh bestätigt, dass es nicht an technischen Problemen lag.

Da wir jetzt wissen, dass es genau ein Jahr nach der Veröffentlichung der PlayStation 5 kommt, ist es wahrscheinlich fair zu vermuten, dass Sony einfach zeitlich begrenzte Exklusivität gekauft hat. Jetzt machen aber alle mit, weshalb sie einen 20%-Sale starten, um das Jubiläum des Debüts und der Xbox-Veröffentlichung zu feiern.



Microsoft Store (Rabatt auf Vorbestellungen): 18. Juni - 11. Juli



PC (Epic Games Store und Steam): 20. Juni - 11. Juli



Playstation Store: 18. Juni - 3. Juli



Dies ist definitiv ein Spiel, das du ausprobieren solltest, und wenn du wissen möchtest, warum wir so denken, empfehlen wir unseren Rezension.