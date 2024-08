HQ

Nach der Action-Party namens Stellar Blade dachte ich, ich wäre für eine Weile fertig mit dieser Art von Erfahrung. Ich brauchte eine Pause. Musste genau zum richtigen Zeitpunkt von hektischem Button-Mashing und Wegrollen wegkommen. Das Schicksal hatte jedoch andere Pläne, und so wie ich nicht jemand bin, der einen Auftrag ablehnt, bin ich auch keiner, der vor einer Herausforderung zurückschreckt. Nachdem ich mir die Credits des unvergleichlichen Elden Ring angesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich diese Art von Spiel tatsächlich spielen kann, ohne Controller zu zerstören. Ich weiß im Voraus, dass ich frustriert, ja sogar angepisst sein werde, aber die Challenge hat etwas sehr Schönes. Vor allem, wenn es gut gemacht ist. Zum Glück ist es genau das, was Black Myth: Wukong schafft. Es ist ein manchmal heikles Gleichgewicht zwischen Aufgeben und dem Wunsch, weiterzumachen. Eine Mischung aus Folter und ein wenig Wahnsinn. Denn wer würde sich so etwas überhaupt aussetzen wollen? Es sind genau diese Faktoren, die es so lohnend machen.

In vielerlei Hinsicht ist genau diese Annahme der Herausforderung eine der größten Stärken des Spiels. Wenn du nach einer großen filmischen Einführung die Kontrolle über die Hauptfigur übernimmst, hast du eine lange Reise vor dir. Gefüllt mit so vielen Erfahrungen, sowohl in Bezug auf das, was das Spiel zeichnet, als auch auf die Emotionen, die es vermittelt. Inmitten dichter Wälder mit herrlichen Ausblicken wird schnell klar, dass dies in Bezug auf die Grafik etwas Besonderes ist. Es ist eine Augenweide in seiner reinsten Form und technisch unglaublich lecker. Es gibt kleine Dinge, die die Illusion brechen, einige Texturen und Effekte, die dir sagen, dass die Maschinerie funktioniert. Aber so flüssig sich unser Held bewegt und kämpft, so schön sind die Umgebungen, egal wer er ist. Das kann man vor allem nur wegen des technisch hohen Niveaus der Optik erleben. Aber zum Glück steckt unter der atemberaubenden Oberfläche noch viel mehr.

Das Problem eines von den Entwicklern festgelegten Schwierigkeitsgrads, der nicht angepasst werden kann, ist oft ein Thema, das zur Debatte steht. Black Myth: Wukong ist ein schwieriges Spiel. Die Feinde schlagen hart zu, Timing ist gefragt und einige der Bosse des Spiels sind von der wirklich harten Sorte. Ich gehöre zu dem Lager, das gerne argumentiert, dass die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu wählen, nur eine gute Sache ist. Aber wenn ich das spiele, verstehe ich absolut die Wahl der Herausforderung, dabei zu sein. Denn auch wenn das Abenteuer vor allem nach dem recht linearen ersten Kapitel einige Erkundungen bietet, geht es hier sehr stark darum, von Boss zu Boss zu kommen. Der Aufbau ist klassisch Soulslike, mit großzügigen Pausen zwischen all den Duellen, an denen du sowohl deine Fähigkeiten als auch deine Ausrüstung verbessern kannst. Auch hier wird der bereits erwähnte Vergleich zu den Souls-Spielen deutlich, aber da man keine Erfahrungspunkte verliert, wenn man stirbt, ist es weitaus verzeihender. Das Spiel bestraft dich nicht auf diese Weise, und du bist völlig frei, zwischen den Duellen mehr Erfahrung zu sammeln, um stärker zu werden und Fähigkeiten freizuschalten. Es ist ein Ansatz, den meine Wenigkeit bevorzugt, und eine weitere Stärke des Spiels, die es weniger frustrierend macht.

Das hat zwei wirklich gute Vorteile. Eine davon ist natürlich, dass man mit ein bisschen klassischem Grinding aufsteigen, stärker werden und mehr Fähigkeiten freischalten kann, die die Kämpfe erleichtern. Du kannst einfach herumlaufen und einige Feinde töten, um Erfahrungspunkte zu sammeln, und obwohl es einige Zeit dauern kann, kannst du auch die Gelegenheit nutzen, ein wenig mehr zu erkunden. Die zweite und vielleicht wichtigere Sache ist, dass du jedes Mal, wenn du es erneut versuchst, einen der härtesten Feinde zu besiegen, auch besser wirst. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich das Gefühl hatte, dass ich es beim ersten Kampf nicht durch einen bestimmten Boss schaffen würde, nur um ihn nach ein paar Versuchen schließlich zu besiegen. Die Kombination aus dem stärkeren Charakter und meiner Verbesserung ist eine dieser Spielmechaniken, die ich liebe und die mich auch an alte Spiele erinnert. Wenn frustrierende Passagen oder Feinde einfach auswendig gelernt und geübt werden mussten, um besiegt zu werden. Es gibt wirklich keinen Unterschied zwischen dieser und jener Art von Spiel im Wesentlichen.

Denn es braucht Geduld. Alles, mit dem du in einen Kampf gerätst, hat ein Muster. Mit der Zeit lernst du, was jede Kreatur auf dich wirft, und wenn du eine wirklich gute Runde spielst und sie schließlich besiegst, dann funktioniert dieser vorgegebene Schwierigkeitsgrad perfekt. Das Gefühl ist einfach unglaublich, wenn man den Dreh raus hat. Als ich mich dem Endgegner des ersten Kapitels stellte, brauchte es eine Reihe von Versuchen, aber jedes Mal hatte ich das Gefühl, dass ich dem Erfolg ein Stück näher kam. In unserem letzten Kampf konzentrierte ich mich richtig, hielt an, um zu überprüfen, wie viel Leben er noch hatte, und versuchte einfach, Angriff für Angriff vorbeizukommen und zum richtigen Zeitpunkt Schaden zu verursachen. Ich war selbst überrascht, als ich es fiel, weil ich nicht merkte, dass ich seine Gesundheit beeinträchtigt hatte. Aber so funktioniert Black Myth: Wukong weitgehend. Sie müssen methodisch vorgehen und alles in Ihrem Arsenal nutzen.

Das bringt uns zum Kampfsystem des Spiels. Es ist lange her, dass ich mich so unter Kontrolle gefühlt habe wie hier. Es ist ein geschmeidiger, agiler Tanz, bei dem es vielleicht ein paar zu viele Knöpfe zu drücken gibt, um alles zu nutzen, was vorhanden ist. Aber man lernt und neben den klassischen Schlägen, die man mit dem Stock austeilt, gibt es einiges, worin man sich vertiefen kann. Der erste sind die Fokuspunkte, die du im Laufe der Zeit aufbaust und die es dir dann ermöglichen, einen stärkeren Angriff auszuführen. Aber es gibt auch eine Menge Spezialfähigkeiten, die man in die Hitze des Gefechts mitnehmen sollte. Es gibt einen ziemlich umfangreichen Skill-Baum mit beiden Dingen, die dir mehr Leben geben, stärkerem Angriff und Verteidigung, aber auch vielen verschiedenen Angriffen und anderen Dingen. Einer der ersten spürbaren Angriffe des Spiels ist einer, der Feinde an Ort und Stelle einfriert, damit du Schaden verursachen oder die Gelegenheit nutzen kannst, um wieder Leben zu gewinnen. Es ist eine Menge Strategie erforderlich, anstatt nur Schaden zu verursachen, und genauso wichtig wie das Finden von Lücken dafür ist das Timing, um Treffer zu vermeiden. Ein Treffer kann eine Menge Probleme verursachen, und es sind mehrere Angriffe, die dein Leben ordentlich auslaugen.

Ich gebe zu, dass ich nicht sehr gut darin bin, einen perfekten Zug zu vermeiden und zu timen. Das bedeutet aber auch, dass du es mit den Bossen aufnehmen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Können ausreicht. Ein richtig guter Spieler kann natürlich trotz niedrigerem Level viel früher zu ihnen laufen und einfach ihr Können nutzen, um sie zu besiegen. Für mich geht es vor allem darum, stark genug zu sein und die Geduld zu haben, jeden Handgriff zu lernen und vorher zu wissen, was zu tun ist.

Unsere Geschichte ist eher entspannt und das wird eher vage dargestellt, und ich denke, das ist der schwächere Teil des Spiels. Das Fehlen einer fokussierteren Erzählung und eines einheitlichen Abenteuers wird ein wenig heikel, wenn es sich manchmal so anfühlt, als würde man von einer Begegnung mit einem großen Biest zur nächsten rennen. Ich hätte mir etwas mehr Luft zum Atmen und Erkunden gewünscht, da es Zeiten gibt, in denen das Tempo etwas seltsam wird. Es gibt einige Geheimnisse, die ich annehmen muss, und als ich an einem Punkt fast ziellos herumlief und auf einen riesigen Frosch stieß, den man nicht besiegen muss, sah ich definitiv den Vorteil des Spieldesigns, dass es keine Karte gibt. Der Weg ist zwischen den verschiedenen Rastplätzen markiert und auch wenn es manchmal ein wenig Suchen erfordert, ist das Spiel gut darin, dich weiterzuführen.

Black Myth: Wukong hat mir definitiv ein erfrischendes Gefühl für diese Art von Spiel gegeben. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es fast eine Art Echo klassischer Actionspiele, verpackt in viel schönere Grafiken. Es ist genau diese Herangehensweise und das Gefühl, mit der das so unglaublich gut gelingt. Hier riecht es definitiv nach Abenteuer, Erfahrungspunkte und Skill-Bäume verleihen dem Ganzen ein wenig Tiefe wie bei einem Rollenspiel. Aber wenn man es auf seine einfachste Form reduziert, ist es ein bisschen so, als würde man ein klassisches Actionspiel erleben, das gerade genug gestickt ist. Es gibt viele Einschränkungen in der Umgebung, die Sie davon abhalten. Einige davon sind nicht ganz erfolgreich, da das Spiel etwas unklar ist, wo man sich bewegen kann und wo nicht. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, an einer Treppe oder einem niedrigen Vorsprung zu stehen und nicht hinaufkommen zu können, aber abgesehen von einigen schlecht gestalteten solchen Orten ist die Mischung aus etwas Linearem, aber Dreidimensionalem immer noch gut. Jedes Kapitel fühlt sich wie eine Reise für sich an, und um dem Reiseteil mehr Anerkennung zu zollen, werde ich ständig vorangetrieben. Klar, ich persönlich hätte mir eine klarere Geschichte gewünscht, aber der Antrieb ist immer stark, um in die nächste Gegend zu gelangen. An den Ruheplätzen des Spiels kann ich auch ganz einfach in ein zuvor besuchtes Gebiet zurückreisen, was auch praktisch ist, wenn man mehr erkunden möchte oder es viele Feinde gibt, die man für XP grinden kann. Die Feinde tauchen wieder auf, während die Bosse verschwunden sind, sobald sie besiegt wurden, was bedeutet, dass du keine wiederholten Herausforderungen haben wirst.

Black Myth: Wukong ist in vielerlei Hinsicht ein mächtiges Spiel. Ich bin kein großer Fan des Modells, von dem es inspiriert wurde, aber ich schätze immer noch alle Elemente der chinesischen Mythologie und auch wenn ich mir etwas mehr Story gewünscht hätte, fällt auf, dass das Spiel etwas hat, an das man sich anlehnen kann. In Elden Ring habe ich zum Beispiel auch einen etwas klareren Faden vermisst, aber hier gibt es sowohl an Orten als auch an vielen Charakteren sehr viele Elemente, die ebenso seltsam sind, wie sie geschätzt werden. Jedes Mal, wenn das Spiel mit so etwas abbricht, wird es zu einem guten Kontrast zum Layout des Spiels und den geschätzten Elementen der eigenen Reise. Es fängt das Gefühl einfach gut ein und das Modell, an das es sich anlehnt, verleiht dem Ganzen ein gutes Gefühl und eine gute Atmosphäre.

Wie im Fall von Stellar Blade schätze ich auch, dass das Spiel trotz eines ziemlich repetitiven Ansatzes es schafft, zu variieren, vor allem durch die drastische Veränderung der Umgebung zwischen den Kapiteln des Spiels. Es ist auch eine ziemlich lange Reise in Bezug auf die reine Spielzeit, die natürlich für verschiedene Spieler unterschiedlich ist, hauptsächlich abhängig davon, wie gut man darin ist und wie viel man andere erkundet. Es gibt viele Geheimnisse zu entdecken und Dinge, die man der Spielzeit hinzufügen kann, für diejenigen, die es wünschen. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken und vom Weg abzuweichen bringt oft tolle Belohnungen und spannende Entdeckungen.

Es ist der schiere Unterhaltungswert, der Black Myth: Wukong großartig macht. Jedes Mal, wenn ich den Controller in die Hand genommen habe, um meine Reise fortzusetzen, hatte ich einen Riesenspaß und jedes Mal, wenn ich eine Pause eingelegt habe, habe ich mich danach gesehnt, weiterzumachen. Genau diesen Teil möchte ich ein wenig extra hervorheben, denn er ist natürlich das, was dem Spiel letztendlich die Bewertung verleiht, die es bekommt. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich es rechtfertigen kann, aber ich bin zu folgendem Schluss gekommen: Es ist ein technisch brillantes Spiel. Aber es fühlt sich auch an wie eine Art Mischung aus Ninja Gaiden, Devil May Cry und einigen anderen des Genres. Viele Augenblicke lang saß ich da und dachte, dass das genau das ist, was ich mir zum Beispiel von einem zukünftigen Zelda-Spiel wünschen würde. Ich weiß nicht wirklich, warum diese Gefühle geweckt wurden, aber ich denke, es hat mit den Gesangsumgebungen und der Erkundung zu tun. Der Schwierigkeitsgrad ist auch gut ausbalanciert mit einem schönen Erfolgserlebnis und wenn man das Spiel nach seinem Genre beurteilt, was ich für fair halte, fühlt es sich an, als würde es alles, was es sollte, fast perfekt machen.

Am Ende fühlt es sich so an, als ob das Einzige, was zählt, ist, ob ein Spiel Spaß macht. Wenn die Erfahrung, die wir machen, berührt, fesselt, unterhält und wir hoffen und dann etwas fantastisch Lustiges bekommen. Als Anfang des Jahres der Abspann in Stellar Blade lief, war ich sehr zufrieden mit dem Spiel als Action-Fest. Black Myth: Wukong ist sogar noch besser und sollte daher logischerweise eine höhere Bewertung erhalten. Es ist ein herausforderndes und fantastisches Actionspiel, das sich niemand entgehen lassen sollte, der das Gefühl hat, dass es sich lohnt, eine Herausforderung dieser Art anzunehmen. So frustrierend es auch sein kann, so schwierig sich manche Begegnungen auch anfühlen können, ich habe online etwas gelesen, das es wert ist, berücksichtigt zu werden: Man muss nur einmal gewinnen. Das ist etwas, das man jedes Mal mitnehmen sollte, wenn eine riesige Bestie auftaucht und unmöglich zu überwinden scheint. Denn wenn du das einmal getan hast, lohnt es sich.