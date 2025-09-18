Björn Borg enthüllt in seinen neuen Memoiren seinen Kampf gegen den Krebs

HQ

Die schwedische Tennislegende Björn Borg hat bekannt gegeben, dass er gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs kämpft, wie er in seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie "Heartbeats: A Memoir" enthüllt, die er gemeinsam mit seiner Frau Patricia verfasst hat.

Der 11-fache Grand-Slam-Champion, der sich 2024 einer Operation unterziehen musste und sich nun in Remission befindet, sagte, dass die Krankheit trotz jahrelanger routinemäßiger medizinischer Untersuchungen erstmals im Jahr 2023 entdeckt wurde. Borg merkte an, dass er sich weiterhin alle sechs Monate Tests unterzieht und beschrieb den Kampf als etwas, mit dem er leben muss.

PARIS, FRANKREICH - 9. JUNI 2024: Der Roland-Garros-Champion 2024, Carlos Alcaraz aus Spanien, und Björn Borg bei der Trophäenübergabe nach dem Sieg im Finale der Herren auf dem Court Philippe Chatrier in Paris, Frankreich // Shutterstock

Borg, der das Herrentennis in den späten 1970er Jahren mit fünf Wimbledon-Titeln in Folge und sechs French-Open-Titeln dominierte, verglich die Herausforderung mit seinen Kämpfen auf dem Platz. In seinen Memoiren schrieb er, dass er jeden Tag kämpfe, als wäre es "ein Wimbledon-Finale".

Der Schwede trat 1983 im Alter von nur 26 Jahren in den Ruhestand, nach einer der bemerkenswertesten Karrieren der Tennisgeschichte. Seine erbitterte Rivalität mit John McEnroe, insbesondere das epische Wimbledon-Finale 1980, bleibt einer der prägenden Momente des Sports. Im Moment sagt Borg, dass er die Dinge "Tag für Tag, Jahr für Jahr" angeht, während er sich darauf konzentriert, in seinem anhaltenden Kampf gegen den Krebs gesund zu bleiben.