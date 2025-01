Bill Skarsgård verspricht Hardcore-Horror in der IT: Welcome to Derry

Bill Skarsgård schlüpft zurück in die berüchtigten Clownsschuhe als Pennywise für die kommende HBO-Prequel-Serie IT: Welcome to Derry. Während eines kürzlichen Auftritts im Podcast "Happy, Sad, Confused" drückte Skarsgård seine Begeisterung über die Wiederaufnahme der Figur aus und sagte, dass die Serie Aspekte von Pennywise erforschen würde, die die Zuschauer noch nie zuvor gesehen haben. Er machte auch deutlich, dass die Serie für das Fernsehen nicht abgeschwächt werden würde. Laut dem Schauspieler ist die Serie sogar "ziemlich hardcore" und wird nicht vor der verstörenden Natur des ikonischen Bösewichts zurückschrecken.

IT: Welcome to Derry spielt in den 1960er Jahren und taucht in die schaurige Geschichte der Stadt und die Ursprünge von Pennywise ein, die in den Filmen weitgehend unerforscht blieben. Während ein Großteil der Handlung unter Verschluss bleibt, ist bekannt, dass sich die Serie auch mit dem tragischen Black Spot-Vorfall befassen wird, einem Schlüsselmoment aus den Büchern. Als Skarsgård in seine Rolle zurückkehrt, verspricht er den Zuschauern ein dunkleres und grausameres Erlebnis als je zuvor.

Da sich die Serie ihrer Veröffentlichung im Jahr 2025 nähert, warten Horrorfans gespannt auf weitere Details zu dem Projekt. Werden die neuen Erkenntnisse über die Vergangenheit von Pennywise so erschreckend sein wie erwartet? Teilen Sie uns mit, was Sie sich von IT erhoffen: Welcome to Derry.