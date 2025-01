Bill Skarsgård hätte es fast verpasst, Pennywise in It zu wiederholen: Welcome to Derry

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Bill Skarsgård nicht als Pennywise in der kommenden HBO-Serie It: Welcome to Derry zurückkehren. Der Schauspieler, der für seine schaurige Darstellung des finsteren Clowns gefeiert wurde, hatte zunächst das Gefühl, dass er das Kapitel seiner Horrorrollen abgeschlossen hatte. In einem offenen Interview im Happy Sad Confused-Podcast erzählte Skarsgård jedoch, wie seine Arbeit an Nosferatu und seine enge Freundschaft mit den Muschietti-Geschwistern ihn letztendlich wieder in Pennywises eindringliches Grinsen brachten.

Als Prequel zu Andy Muschiettis It-Filmen angesiedelt, erforscht Welcome to Derry die Ursprünge von Pennywise und den Schrecken, den er Jahrzehnte vor den Ereignissen von It Chapter One entfesselte. Die Serie, die 2025 in die Kinos kommen soll, stellt ein neues Ensemble vor und verspricht, tiefer in die dunkle Geschichte von Derry, Maine, einzutauchen. Während Skarsgård zunächst zögerte, zurückzukehren, da er sich von Monsterrollen lösen wollte, verriet er, dass seine langjährige Verbindung zu den Muschiettis eine entscheidende Rolle bei seiner Entscheidung spielte.

Fans des Genres können Skarsgård derzeit in Nosferatu sehen, wo seine Darstellung des unheimlichen Grafen Orlok Lob und große Erfolge an den Kinokassen erzielt hat. Während die Vorfreude auf Welcome to Derry steigt, fragen sich Horror-Enthusiasten: Wird dieses Prequel das Vermächtnis von Pennywise neu definieren?