Big Walk Erste Eindrücke: Der ganze Spaß einer Wanderung, ohne Blasen

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Ich habe das Gefühl, wir brauchen ein neues Wort für "friendslop"-Spiele. Ein Koop-Titel, in dem man als nervige Gestalten spielt, um ein Badezimmer zu finden, bevor man seine Unterwäsche ruiniert? Ja, das ist Mist. Spiele, die sich weniger wie ein Aufspringen auf einen Zug anfühlen, sondern mehr so, als wären sie dazu gedacht, eine Verbindung zwischen Spielern zu schaffen, die über das Lösen des Gimmicks des Tages hinausgeht? Ich bin mir nicht sicher, ob das Etikett "Sop" zutrifft. Ich dachte dasselbe, als ich Peak gespielt habe, obwohl dort der Begriff "friendslop" entstanden ist, und ich habe denselben Eindruck bei Big Walk.

Da Big Walk ausschließlich ein Koop-Spiel ist, konnte ich nicht alleine weiterspielen, und so waren meine Sitzungen mit dem Spiel so begrenzt, dass diese Eindrücke nicht mehr bewertet werden. Ich werde versuchen, mit der Zeit mehr davon zu spielen und dieses Stück aktualisieren, wenn ich einen vollständigeren Eindruck von House Houses neuestem Titel habe. Trotzdem habe ich genug von Big Walk s Rätseln, der offenen Welt und den seltsamen, wippenden Charakteren genossen, um einige erste Gedanken zum Spiel zu geben.

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Big Walk ist ein Spiel über eine lange Reise. Dein Zweck ist es, mit deinen Freunden zu sprechen und als Team zu arbeiten. Es ist buchsträglich unmöglich, die Herausforderungen ohne Zusammenarbeit zu meistern, und auch wenn man nicht immer Seite an Seite mit seinen Freunden steht, möchte man sich versammeln, wenn man eine Herausforderung entdeckt und durch die Welt wandert. Schlägt man eine Herausforderung, bekommt man einen Gegenstand, den ich nur als etwas sehr Ähnliches wie ein Kong-Stoff-Hundekauspielzeug beschreiben kann. Das sind deine Schlüssel, um neue Gebiete freizuschalten und Fortschritte in Big Walk zu erreichen.

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House House, der Entwickler von Big Walk, hat auch Untitled Goose Game gemacht, sodass man ähnliche Eigenheiten und Verspieltheit erwarten kann – alles absichtlich. Es ist nicht schwer, sich in Big Walk zu verlieren, und die Dunkelheit kann wirklich dunkel sein. Die blobbigen Charaktere stechen in der ansonsten realistischen offenen Welt hervor, du kannst Objekte so weit wegwerfen, wie du möchtest, leuchtende Kugeln hoch über deinem Kopf halten und deinen Freunden Handzeichen geben, wenn sie außer Hörweite sind. Alle verfügbaren Werkzeuge drehen sich um Zusammenarbeit. Big Walk beruht stark auf dem Gefühl, dass man die Idee eines Abenteuers genießt. Nicht unbedingt ein Ziel, das man abschließen muss, oder Sammlerstücke, die man finden muss, sondern etwas, das etwas tiefer geht als nur eine einfache Checkliste.

Alles – vom visuellen Design von Big Walk bis zum entspannten, distanzierten Soundtrack verrät, dass es sich um ein Spiel handelt, das die Idee verkörpert, dass die Reise wichtiger ist als das Ziel. Es beruht nicht auf dem ständigen Chaos, das wir in anderen erfolgreichen Koop-Spielen gesehen haben. Du wirst wahrscheinlich nicht aus diesem Spiel clip-farmen, aber ich habe in den letzten Jahren nur wenige Spiele gesehen, die mit deinen Freunden so ein Gefühl von Fernweh einfangen wie Big Walk. Die Karte ist weitläufig, es gibt viele Mechaniken, die das Tutorial nicht erklärt, und es ist unglaublich leicht, vom Pfad abzukommen. Anfangs war es etwas frustrierend zu merken, dass ich viele Herausforderungsbelohnungen gesammelt hatte, aber keinen Ort hatte, sie hinzulegen. Dieser Mangel an Orientierung ist eines der Probleme, die ich in Big Walk festgestellt habe, aber er ist auch ein integraler Bestandteil der gesamten Erfahrung. Es ist weniger ein Fehler des Spiels oder etwas, das im Design schlecht gemanagt ist, sondern vielmehr ein wichtiger Zahnrad im Getriebe.

Wenn Big Walk dir sagen würde, wohin du alle Hundekauspielzeuge stecken sollst, die Karte mit einem großen roten Leuchtfeuer oder so erhellt, dann würde das Spielerlebnis sich stark unterscheiden. Es würde viel weniger um Erkundung und Entdeckung gehen, sondern dem Spieler einfach eine Checkliste geben. Wenn sie wie Arbeiterbienen aus dem zentralen Punkt auslaufen, bringen sie die Herausforderungsbelohnungen so schnell wie möglich. Auch hier besteht das Gesamterlebnis von Big Walk viel weniger aus Abkürzungen, dem Erfüllen von Zielen und dem Rollen von Abspanns. Es ist ein Erlebnis, das ich eigentlich nur mit einer Wanderung vergleichen kann. Ein echtes Leben Big Walk. Du wirst dich sicher verlaufen, wahrscheinlich frustriert mit deinen Freunden, aber du wirst dich wahrscheinlich viel besser an die kleinen Dinge erinnern, die du auf der Reise gemacht hast, als dich an die Aussicht oben erinnern wirst.

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Während die TikTokisierung von Koop-Spielen weitergeht und viele Friendslop-Veröffentlichungen verlangen, dass man das Ziel so schnell wie möglich in einer Roguelite-Struktur abschließen muss, ist Big Walk s Fokus, einen Durchatmen zu ermöglichen und in seinem eigenen Tempo zu gehen, unglaublich erfrischend. Es gibt keinen Druck, Spaß zu haben in Big Walk. Kein Hungerbalken, der droht, dich einen Lauf abbrechen zu lassen, keine Lava, die dir entgegenkommt. Egal, ob du mit nur einem anderen Freund auf Abenteuer gehst oder elf deiner besten Freunde quer durchs Land mitnimmst, ob du alle verfügbaren Werkzeuge nutzt oder einfach in die Wildnis losrennst und auf das Beste hoffst – deine Reise gehört dir in Big Walk. Einfache Säulen, einfache Herausforderungen und eine einfache Welt versuchen nicht, dich mit Ablenkungen zu überfordern, die dich in Bewegung halten. Du bist sowohl für eine gute Zeit als auch für eine lange Zeit in Big Walk hier, und ich freue mich darauf, tiefer in das einzutauchen.