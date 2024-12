Big the Cat war fast im Sonic The Hedgehog 2 Film

HQ

Sonic the Hedgehog 3 feierte Anfang des Monats Premiere und kommt bei Fans und Kritikern gut an. Jeder Film hat neue Charaktere eingeführt, wobei der zweite Film der Reihe Tails (mit Ausnahme der letzten Szene im ersten) und Knuckles einführt, während der dritte Film den Rivalen des Helden, Shadow, einführt. Jetzt verraten auch die Drehbuchautoren Pat Casey und Josh Miller, dass sie einen Cameo-Auftritt von Big the Cat im zweiten Film geplant haben.

"In einem Entwurf von Sonic 2, als sie durch die verschneiten Berge zur Höhle gingen, hatten wir ein bisschen, weil Sonic 2 eine Art Indiana Jones war", sagte Casey. Dann fuhr er fort:

"Indiana Jones, es ist eine Trope, dass irgendwann ein Skelett auf dich zuspringt und dich erschreckt. Also wollten wir das machen, aber mit dem Skelett von einem, würde ich sagen, Big the Cat, nicht unbedingt..."

"Nicht unbedingt der Big the Cat.", flüsterte Miller.

Am Ende haben sie die Idee verworfen, sagte Casey, also müssen wir einfach abwarten und sehen, ob oder wann wir das fütternde Kätzchen in Zukunft zu sehen bekommen. Angesichts der Tatsache, dass es viele andere Charaktere gibt, die wir noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, gibt es vielleicht wahrscheinlichere Charaktere, die zuerst vorgestellt werden, wie Amy, Metal Sonic oder Silver the Hedgehog.