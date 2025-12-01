Beyerdynamic DTX MMX 150

Es braucht etwas Besonderes, um an einem guten Tag in den Markt für Gaming-Headsets einzusteigen. Es reicht nicht, eine solide Marke hinter sich zu haben, und man kann sich auch nicht mit solidem Klang und einem akzeptablen Mikrofon zufriedengeben. Es muss ein bisschen X-Faktor, ein bisschen Design, ein bisschen Flair oder vielleicht sogar Innovation geben.

Wir haben großen Respekt vor Beyerdynamic hier und haben sogar mehrere ihrer neuesten Produkte für den breiteren Verbrauchermarkt gelobt. Aber dieses Gaming-Headset, genauer gesagt das DTX MMX 150, fehlt dieser zusätzliche Touch, und aus diesem Grund vergisst man es sofort, sobald man es abnimmt, egal wie robust es ist.

Okay, also die Spezifikationen. Wir sprechen von 40mm dynamischen Neodym-Treibern in geschlossenem Design. Sie arbeiten im Frequenzbereich 5 Hz bis 30.000 Hz mit einer Impedanz von 32 Ohm. Sie sind kabellos über einen Dongle, verwenden ein abnehmbares Mikrofon und legen den Fokus auf den Komfort durch Memory-Schaum-Ohrpolster, die so dick sind, dass man fast als wollig bezeichnen könnte.

Die Konstruktion selbst ist leider etwas gemischt. Es gibt gute Polsterung und ein schönes Aluminium-Stirnband, aber alles ist mit dem billigsten schwarzen Kunststoff bedeckt, was nicht besonders gut zur farbigen Schrift auf einer Seite passt. Es wird fettig, wenn man das Headset aus der Verpackung nimmt, und wird nach ein paar Wochen Nutzung nicht besser. Außerdem bin ich immer noch kein Fan eines abnehmbaren Mikrofons, und dieses ist so steif in der Abdeckung, dass es wirklich heraussteht und im Weg ist, wenn es nicht benutzt wird, was bedeutet, dass man es irgendwo aufbewahren und zu den Göttern beten muss, dass es da ist, wenn man es braucht.

Werbung:

Dennoch ist er bequem, und obwohl der Ein-/Aus-Knopf etwas steif ist und täglich durch einen typischen "Schalter" ausgeschaltet wird, ist das Lautstärkerad einfach und intuitiv. Der einfache Dongle ermöglicht es außerdem, dass er auf nahezu allen Plattformen verwendet werden kann, entweder drahtlos oder kabelgebunden. Und wir loben auch das META VOICE -Mikrofon (ja, alle Großbuchstaben), ein kardioides Mikrofon in einer großen 9,9-mm-Kapsel, das wirklich funktioniert.

Auch der Sound ist ein Highlight. Hier gibt es ein ziemlich breites Profil, das in Bezug auf die 3D-Positionierung nicht besonders genau ist, aber viel grundlegendere Dinge wie das Gleichgewicht zwischen Bass und Höhen scheinen solide kalibriert zu sein. Das DTX MMX 150 ist auf diese Weise recht bequem zu bedienen, und obwohl es hier nicht viele proprietäre Technologien gibt, ist die "Basis" des Headsets grundsätzlich bequem.

Das Problem ist, dass dieses relativ einfache Headset 160 Pfund kostet. Das ist eine Menge Geld. Die meisten Logitech G Modelle kosten weniger, Fractal s exzellentes Scape kostet das Gleiche, und Sonys Inzone H9 ist für zwei Drittel des Preises im Angebot. Es scheint einfach, als hätte Beyerdynamic sich damit zufriedengegeben, die grundlegendsten Parameter zu erfüllen, und nicht ein bisschen ehrgeiziger gedacht.

Werbung:

Ja, es gibt den "Augmented Mode", eine Art Passthrough, der es erlaubt, dass Teile des Klangs außerhalb deiner digitalen Realität hereinschleichen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber es funktioniert weder kabellos noch mit einer 3,5-mm-Buchse – nur USB.

Du bekommst kein schlechtes Headset, ganz im Gegenteil. Aber hier bekommst du auch nichts Besonderes.