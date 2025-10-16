Beyerdynamic DT990 Pro X

Die Verwendung von professioneller Ausrüstung anstelle von auffälligen und stark gebrandeten "Gaming"-Alternativen war für uns lange Zeit ein Schwerpunkt, aber sie ist in der Regel auch mit einer Prämie verbunden, da das meiste davon für die geschäftliche Nutzung und für weitaus größere Budgets gedacht ist, als das, was wir normalen Menschen zur Verfügung haben.

Geben Sie Beyerdynamic DT 990 Pro X ein. Dies ist ein Arbeitstier aus der Mixing- und Recording-Industrie. Es soll ziemlich billig sein, aber dennoch eine neutrale und präzise Reproduktion dessen haben, was in sie hineinkommt, und mit leicht austauschbaren Teilen, falls etwas kaputt geht.

Beyerdynamic blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte als deutscher Hersteller von Audiogeräten zurück und ist mit der Zeit gegangen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch eine Consumer-Abteilung geschaffen, die sich mit kabellosen Kopfhörern und In-Ears befasst, und auf die wir uns zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls konzentrieren werden.

Der DT990 Pro X hat auch eine etwas günstigere Version, die Nicht-X-Version, die in zwei verschiedenen Impedanzversionen erhältlich ist. Es verfügt jedoch nicht über den Stellar.45 -Treiber, der es von der Konkurrenz in der 230-Euro-Stufe abhebt. Es ist mit Mini-XLR verkabelt, sitzt fantastisch auf dem Kopf, und obwohl ich Mesh bevorzuge, ist das Veloursmaterial an den Ohrpolstern auch schön.

Der Stellar.45 -Treiber besteht aus einer steifen 45-mm-Dreischichtmembran unter Verwendung einer verkupferten Schwingspule, die in einem sehr engen Spalt positioniert ist, mit einem hochfesten Neodym-Eisen-Bor-Magnetsystem. Der Korb, in dem alles sitzt, besteht aus glasfasergefülltem Nylon. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn der flexible und bequeme Kopfbügel in Kombination mit den weichen Ohrpolstern bietet ein großartiges Erlebnis für den Langzeitgebrauch, das nur wenige engagierte Gaming-Marken überhaupt erreichen können. Während der Nachteil die Verwendung eines offenen Systems ist, das einen Teil des Lüftergeräuschs Ihres Computers durchlässt, stellte die Anwendung in der Praxis fest, dass dies ein sehr geringes Problem ist.

Sie werden in Deutschland hergestellt, mit der Verarbeitungsqualität, die Sie von ihnen erwarten. Es bedeutet auch, dass die Kopfhörer so gut gemacht sind, wie Beyerdynamic es kann, und es ist ihnen egal, was das für Ihre andere Hardware bedeutet. Kurz gesagt, Sie benötigen dafür einen echten Kopfhörerverstärker. Mit einer Impedanz von nur 48 Ohm ist alles, was in Ihren Computer integriert ist, nicht gut genug. Ich musste auf ein anderes Modell als meine Röhrenreferenz für die DT 990X umsteigen.

Diese sind also nicht zum Reisen oder Pendeln geeignet. Sie sind verkabelt, und das ist ein sehr gutes Zeichen für die Klangqualität, bei der sie größtenteils liefern. Wie bei vielen anderen offenen Kopfhörern haben sie zwar mit dem Subbass zu kämpfen, was vor allem eine Frage des Konstruktionsprinzips ist, sorgen aber ansonsten für einen offenen, hochauflösenden und transparenten Klang mit einer leichten Wärme im Mitteltonbereich. Die Klangbühne könnte breiter sein, aber das kann an meinem Verstärker liegen. Es gibt einige leichte Unschärfen, wie z.B. einen Einbruch in den Höhen knapp über dem Mitteltonbereich, etwa 4-4,5 kHz. Er ist etwas ungewöhnlich, aber da er nicht mit einem Bass-Boost gepaart ist, gewöhnt man sich sehr schnell daran, und er wertet den oberen Mitteltonbereich nur mit etwas mehr Wärme auf als ein neutral klingender Kopfhörer. Aber an diesem Punkt gibt es keinen Grund zum Meckern.

Diese sind abgerundet, klingen großartig zu einem sehr anständigen Preis und verfügen über sehr bequeme Ohrpolster für den Langzeitgebrauch. Es ist schwer, sie nicht zu empfehlen, wenn man bedenkt, dass Sie den Verstärker haben, um sie zu verwenden.