Beyerdynamic Amiron 300

Einige Ohrhörer sind besser als andere. Einige der besten werden von engagierten Audiofirmen hergestellt, wie Beyerdynamic, und ihr Amiron 300 ist eine davon. Beyerdynamic ist seit mehr als 100 Jahren im Geschäft und hat seinen Sitz in Deutschland, daher werde ich zu ihren Ehren diese Rezension so effizient und sachlich korrekt wie möglich halten.

Die Produktpräsentation auf der Website ist auf den Punkt gebracht, wie bei einem deutschen Ingenieur, es gibt einige Marketing-Formulierungen, aber keine halbherzige Erzählung darüber, wie 500 professionelle Musiker bei der Entwicklung geholfen haben oder dass es sich um ein Produkt handelt, das mehr Forschung erforderte als der Mondbuggy. Man muss die Fähigkeit der Deutschen lieben, keine Zeit mit etwas zu verschwenden, das nicht unbedingt notwendig ist.

Es wird in einem schönen Gehäuse geliefert, das Design ist schlank und modern mit einer Metallkrempe, es verfügt über Ohrstöpsel in fünf Größen, eine Bluetooth 5.3-Verbindung, sechs Mikrofone für Sprach- und Geräuschunterdrückung und eine Gesamtakkulaufzeit von fast 30 Stunden mit ANC und unterstützt LDAC-Audio mit hoher Auflösung. Das Gehäuse verfügt natürlich auch über eine Qi-Aufladung.

Die Treiber sind 10 mm groß und jeder Ohrhörer wiegt nur 4,4 Gramm. In Kombination mit dem schlanken Design passen sie leicht in das Ohr, und ja, das ist für jede Person unterschiedlich. Es ist in Schwarz und Beige erhältlich, und es gibt sogar eine kleine App, die zum Einschalten und Steuern des ANC benötigt wird. Das Gehäuse ist sehr klein und das Material bietet ausreichend Halt, um zu verhindern, dass die Ohrhörer aus den Händen rutschen.

Um ein wenig abzuschweifen, Beyerdynamic ist vor allem für seine Studiokopfhörer und Kopfhörer zur Überwachung von Ton in der Aufnahme-, Fernseh- und Radiobranche bekannt, und das ist der Klang, den Sie bekommen. Also, was bringt man für 190 Euro? Kurz gesagt, eine Menge.

Ich habe sie als recht bequem empfunden, kombiniert mit einem offenen und luftigen Klang mit gutem Punch, der normalerweise nicht das ist, woran ich denken würde, wenn jemand "In-Ears" sagt. Aufgrund ihres Gewichts und ihrer Größe können sie stundenlang im Ohr bleiben, ohne unangenehm zu werden, ein solider Pluspunkt in meinem Buch.

Der Klang ist ziemlich beeindruckend. Sie haben eine echte Klangbühne, etwas, das den meisten In-Ears schmerzlich fehlt, und obwohl sie nicht vertikal breit sind, ist sie breit genug, damit jedes Instrument hervorsticht. Die Musik fließt stimmig, und obwohl der ANC ziemlich leistungsstark ist, beeinflusst er die Qualität ein wenig, aber nicht genug, dass ich empfehlen würde, ihn auszuschalten. Der Bass ist vernünftig, aber es fehlt die gleiche Definition wie im Mitteltonbereich, der extrem beeindruckend, sehr detailliert und transparent ist und im Allgemeinen eine hohe Auflösung zu haben scheint, was einem wirklich guten Kopfhörer viel näher kommt als den meisten anderen In-Ears auf dem Markt. Die Höhen sind nicht ganz auf dem gleichen Niveau, sie sind mehr als korrekt knackig und etwas entspannt in ihrer Klangsignatur, selbst für Instrumente und Klänge, die härter und metallischer sein sollten. Es macht sie jedoch großartig für das Hören insgesamt, wenn Sie nicht auf der Suche nach einem HiFi-korrekten Klang sind, und bei In-Ears ist dies selten der Fall.

Ich kann ihnen keine 9,5/10 geben, aber wenn ich könnte, würde ich es tun. Sie sind so nah dran, perfekt zu sein, dass ich sie sowohl empfehle, aber auch auf eine aktualisierte Version mit Höhen und Bässen hoffe, die genauso gut sind wie der Mitteltonbereich des Amiron 300.