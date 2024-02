Beverly Hills Cop: Axel F für die Premiere im Juli fest

HQ

Eddie Murphy mangelt es nicht an Rollen, die man als ikonisch bezeichnen würde. Dr. Dolittle, Mushu, Esel, Prinz Akeem, Sherman Klump, Norbit. Aber obwohl er so viele geliebte Rollen auf dem Buckel hatte, hatten nur wenige die Beine wie Axel Foley von Beverly Hills Cop.

Nach drei Filmen in den 80er und 90er Jahren kehrt Murphy in diesem Jahr in diese Rolle zurück, wenn der vierte Film auf Netflix debütiert. Der Film soll unter dem vollständigen Titel Beverly Hills Cop: Axel F bekannt sein und hat vor einigen Wochen einen ersten Teaser-Trailer zu diesem Film erhalten, in dem bestätigt wurde, dass der Film noch in diesem Jahr erscheinen wird. Jetzt, im Rahmen einer Netflix-Vorschau auf 2024, hat der Streamer dem Projekt ein festes Datum beigefügt.

Der 3. Juli ist der Tag, an dem Beverly Hills Cop: Axel F auf Netflix erscheinen wird. Um diese Ankündigung zu markieren, können Sie sich das Filmvorschauvideo unten ansehen und bis zur 2:24-Marke scrubben, um ein paar Sekunden neues Filmmaterial zu sehen, und Sie können sich auch das neue Bild aus dem Film unten ansehen.