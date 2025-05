HQ

Antony Matheus dos Santos hat sich bei seinem Klub Manchester United vom Bösewicht zum Helden bei Betis entwickelt, dem spanischen Klub, der ihn im Winter ausgeliehen hat. Seine Tore und Vorlagen waren der Schlüssel zum Wiederaufstieg des Klubs in der LaLiga und zur Dominanz in der Conference League.

Seine Statistiken in diesem Jahr sind sogar besser als die seines brasilianischen Landsmanns Vinícius Júnior bei Real Madrid: 7 Tore und 4 Assists in 20 Spielen gegenüber 5 Toren und 3 Assists in 24 Spielen für den Zweitplatzierten des Ballon d'Or im letzten Jahr. "In meinen Büchern gibt es nur einen klaren Anwärter auf den Ballon d'Or 2025", veröffentlichte der sevillanische Klub auf Instagram.

Seine Zukunft ist in der Schwebe: Antony hat noch einen Vertrag bis 2027 bei Manchester United, aber Betis versucht Berichten zufolge, ihn zu kaufen. United wird versuchen, gutes Geld mit ihm zu verdienen, nachdem sie Ajax 82 Millionen Pfund (95 Millionen Euro) gezahlt haben, die zweitteuerste Verpflichtung des Klubs in der Geschichte des Klubs, nur damit er spektakulär unterdurchschnittlich abschneidet und in vier Monaten bei Betis fast so viele Tore erzielt wie in zwei Jahren bei United.

FV Photosport / Shutterstock