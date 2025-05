Chelsea und Betis nach spannender Nacht mit acht Toren näher am Conference-League-Finale

HQ

Chelsea und Betis gehen im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Conference League, das am vergangenen Donnerstag ausgetragen wurde, in Führung. Der schwedische Klub Djurgården hat nach der 1:4-Heimniederlage in Stockholm nur wenige Optionen. Isak Alexander Alemayehu erzielte am kommenden Donnerstag ein Tor, um die Aufgabe zu erleichtern, aber ein Comeback in London nächste Woche für das Team, Elfter in der schwedischen Liga (nur 2 Siege nach 5 Spielen), ist fast unmöglich.

Das andere Halbfinale ist offener und ausgeglichener, aber es war ein großartiges Tor von Antony, dem "Meme"-Spieler, der bei Manchester United verachtet wurde, aber in Sevilla aufblühte, das Betis beim 2:1-Sieg gegen Fiorentina die Oberhand verschaffte.

Lucas Ranieri erzielte das 2:1 und verhinderte damit einen größeren Heimsieg für Betis, so dass nächste Woche in Florenz alles entschieden wird. Die Fiorentina kommt mit zusätzlicher Motivation, nachdem sie zweimal in Folge das Finale der Conference League erreicht und beide Male gegen West Ham und Olympiacos verloren hat. Betis könnte unterdessen nach einer großartigen zweiten Saisonhälfte sein erstes europäisches Finale erreichen und sich in der oberen Hälfte der LaLiga festigen, mit dem Ziel, einen fünften Platz zu erreichen, der sie nächstes Jahr in die Champions League bringen würde.