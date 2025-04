Bericht: Vinícius Jr. unterschreibt bei Real Madrid einen neuen Vertrag bis mindestens 2029

HQ

Es gab viele Gerüchte über die Zukunft von Vinícius Jr. bei Real Madrid. Während der Brasilianer einen Vertrag bis 2027 hat, wurde berichtet, dass Saudi-Arabien ein rekordverdächtiges Angebot für den Spieler abgegeben hat.

Laut dem spanischen Radiosender SER wird Vinícius den Sender jedoch nicht verlassen und hat sich entschieden, bei Real Madrid zu bleiben. Ein neuer Vertrag für etwa zwei oder drei weitere Jahre ist in Vorbereitung, was bedeutet, dass Vinícius mindestens bis 2029, dem Jahr, in dem er 29 Jahre alt wird, bei Real Madrid bleiben würde. Sie sagten auch, dass Vinícius immer bei Real Madrid bleiben wollte, wo er bereits drei Ligas, zwei Champions League und eine Copa del Rey gewonnen hat.

Vinícius Jr. kam 2018 zu Real Madrid, kurz nachdem Cristiano Ronaldo den Verein verlassen hatte. Es dauerte eine Weile, bis er einen Stempel aufdrückte, aber er wurde für das Team unverzichtbar und wurde letztes Jahr von der FIFA als "The Best" und beim Ballon d'Or als Zweiter ausgezeichnet. Ein Netflix-Dokumentarfilm über sein Leben, der am 15. Mai veröffentlicht wurde.