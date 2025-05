Betis und Chelsea erreichen das Finale der Conference League

HQ

Die UEFA-Wettbewerbe sind für dieses Jahr fast vorbei: Real Betis Balompié war der letzte Klub, der ein Finale, die Conference League, erreichte, bei einem spannenden 2:2-Unentschieden gegen die Fiorentina in Florenz, 4:3 nach Hin- und Rückspiel.

Antony war der Autor des ersten Tores für die sevillanische Mannschaft, ein weiteres, das er seiner großen Sammlung von Toren hinzufügte (Zahlen, die in diesem Jahr die seines Landsmannes Vinícius Jr. übertreffen). Fiorentinas Robin Gosens antwortete schnell mit zwei Toren und brachte das Spiel in die einzige Verlängerung des Abends, aber Ez Abde für Betis erzielte den entscheidenden Treffer.

Chelsea gewann unterdessen locker gegen Djugården, die schwedische Mannschaft, die im Hinspiel eine 1:4-Niederlage erlitten hatte. Ein einziges Tor von Kiernan Dewsbury-Hall in der ersten Halbzeit reichte aus, um das Ticket für das Finale zu besiegeln, das für einen Klub mit einem viel höheren Niveau als die meisten Klubs in der dritten europäischen Liga zu erwarten ist, was Chelsea zur ersten Mannschaft machen könnte, die alle drei Champions League, Europa League und Conference League gewinnt.