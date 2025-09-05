Bestätigt: John C. McGinleys Charakter Dr. Cox kehrt in der wiederbelebten Scrubs

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Judy Reyes (Krankenschwester Carla Espinosa) auch in der bevorstehenden Scrubs Reunion auftreten wird, wenn auch aufgrund von Terminkonflikten in einer etwas kleineren Rolle. Das bedeutet, dass fast alle Hauptcharaktere zurückkehren werden - aber es gibt vor allem einen, der vermisst und sehnsüchtig angefragt wurde... Dr. Cox.

Es wäre nicht wirklich Scrubs ohne diesen zutiefst sarkastischen und giftigen Arzt, und glücklicherweise hat Deadline jetzt gute Nachrichten an dieser Front. Der Schauspieler John C. McGinley hat bekannt gegeben, dass nun bestätigt ist, dass er auch beim Comeback von Scrubs dabei sein wird.

Wir wissen nicht genau, wann Scrubs tatsächlich zurückkehren wird, aber zumindest sind die Zutaten dafür vorhanden, dass es gut wird. Was denkst du, kann die Magie der besten Sitcom-Bromance der Welt - JD und Turk - nachgebildet werden?