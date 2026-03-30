Gerücht: Die erste thematische Nintendo Switch 2 soll 2026 erscheinen, zusammen mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time

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Nintendo hat ein großes Problem mit Lecks. Wie wir letzten Freitag berichteten, behaupteten mehrere Quellen, darunter einige aus dem Umfeld von Gamewreactor, Nintendos First-Party-Veröffentlichungsplan für dieses Jahr sowie Pläne für einige hochkarätige Titel für 2027 zu kennen. Dazu gehört auch, in diesem Jahr ein 3D-Mario auszuschließen, aber die Rückkehr der Star Fox-Reihe sowie ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu begrüßen.

Im Zusammenhang mit dieser jüngsten Ankündigung behauptete ein Insider-Shpeshal_Nick, der in solchen Angelegenheiten allgemein zuverlässig ist, auf Twitter, dass Nintendo eine Limited Edition für die Nintendo Switch 2 vorbereitet, die von diesem Spiel inspiriert ist.

Diese thematische Konsole wäre die erste ihrer Art in dieser Generation von Nintendo-Hardware und könnte 2027 von einer weiteren Limited Edition basierend auf Pokémon Wind und Wellen abgelöst werden, sofern Nintendo den Trend mit den Hauptspielen der Reihe fortsetzt.

Was denkst du? Wirst du auf eine hypothetische Zelda-inspirierte Nintendo Switch 2 warten, bevor du Nintendos noch aktuelle Konsole in die Hände bekommst?