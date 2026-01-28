Berühmter Bodybuilder bekommt im Fitnessstudio einen Herzinfarkt

HQ

Der berühmte Bodubuilder Kali Muscle, 50, ist auch unter seinem richtigen Namen Chuck Kirkendall bekannt, erlitt am Samstag, den 17. Januar, im Fitnessstudio einen Herzinfarkt. Er erholt sich jetzt und erzählte die Geschichte auf Youtube seinen fast 4 Millionen Abonnenten. Die Geschichte wurde von MTV News berichtet.

"Am 17. Januar hatte ich wieder einen Herzinfarkt. Nicht zu Hause, nicht im Schlaf, im Fitnessstudio. An einem Ort, an dem jeder denkt, gesund zu sein, oder? Ich hatte einen vollständigen Herzstillstand, ich habe mir heftig den Kopf gestoßen."

Kali Muscle hatte bereits 2021 einen Herzinfarkt. Diesmal wurde er jedoch für drei Tage ins Koma versetzt, und insgesamt lag Mr. Muscle sieben Tage im Krankenhaus.

Was ist die Ursache seiner Herzprobleme? Muscle hat erneut vor der Verwendung anaboler Steroide gewarnt.

"Ich sage dir jetzt, wenn du denkst, mehr Medikamente, mehr Steroide und mehr Intensität bedeuten eine bessere Lebensqualität, liegst du falsch, denn ich dachte dasselbe. Muskeln bedeuten keine Unsterblichkeit. Ein starker Körper macht schlechte Entscheidungen nicht rückgängig, und das Herz erinnert sich still an jede Entscheidung."

Kali Muscle hat eine Frau und sechsjährige Zwillinge. Wir wünschen der Familie alles Gute.