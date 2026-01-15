HQ

Die deutsche Herren-Volleyballmannschaft Berlin Recycling Volley hat ihren Cheftrainer Joe Banks aus seinem Vertrag entlassen, wie uns die finnische YLE mitteilte. Er wird durch den aktuellen Assistenztrainer Alexandre Leal ersetzt, der aus Brasilien stammt. Er bekommt Hilfe von einem weiteren Assistenztrainer, Markus Steuerwald.

Berlin Recycling Volley liegt derzeit auf dem zweiten Platz in der Bundesliga, nur fünf Punkte hinter SVG Lüneburg. Und wir sollten auch daran denken, dass Banks zuvor als Meister zweimal Berlin Recycling Volley trainieren konnte.

Kaweh Niroomand, CEO von Berlin Recycling Volley, erklärte, dass neue Stabilität notwendig sei.

"Nach einem schwierigen Start in die Bundesliga-Saison konnten wir unsere Position in der Tabelle verbessern, aber die Leistung unserer Mannschaft ist weiterhin von ständigen Höhen und Tiefen geprägt. Die Ergebnisse sind gut, aber unsere Leistungen fehlen Konstanz und Stabilität. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, den Trainerstab zu ändern."