Bericht: Ninja Theory war bereits in Gefahr, als es enthüllt wurde Senua

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In den letzten Tagen haben wir gehört, dass es für einige wichtige Xbox-Studios ziemlich düster aussehen könnte. So oder so konnten Studios wie Compulsion Games, Double Fine und anscheinend sogar Arkane nicht mehr mit Xbox in Verbindung gebracht werden oder einfach endgültig schließen. Ninja Theory, der Entwickler hinter den Hellblade-Spielen, steht offenbar ebenfalls auf dem Abschlag. Das klang vielleicht nicht allzu seltsam, aber dann enthüllte Ninja Theory Senua, ein brandneues Spiel, das 2027 erscheinen soll, auf der jüngsten Xbox Games Showcase.

Warum sollte Xbox ein Spiel anteasen, wenn sie vielleicht das dahinterstehende Studio schließen könnten? Laut Stephen Totilo von Game File hatte Xbox zum Zeitpunkt der Enthüllung des Spiels bereits Pläne, Ninja Theory zu beenden oder zu teilen. Es ist unklar, ob Ninja Theory davon wusste.

Microsoft hoffte jedoch, dass die Enthüllung eines neuen Spiels das Interesse der Investoren wecken würde. Es ist unklar, ob dieser Plan funktioniert hat, aber es bedeutet, dass selbst wenn Ninja Theory innerhalb von 12 bis 18 Monaten ein neues Spiel zur Veröffentlichung bereit hat, es nicht vor Xboxs Plänen zur Kostensenkung retten wird.