South of Midnight Studio soll Berichten zufolge auf der Kippe stehen

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Die Umstrukturierung setzt sich bei Xbox fort, und laut neuen Berichten gibt es Pläne, Compulsion Games, das Team hinter South of Midnight, Contrast und We Happy Few zu schließen. Microsoft hat noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, aber die Verhandlungen laufen Berichten zufolge hinter verschlossenen Türen.

Insgesamt betrifft dies etwa hundert Mitarbeiter und kommt leider kurz nachdem das Studio aktiv neue Talente für ein brandneues Projekt gesucht hat. Xbox-Chefin Asha Sharma hat Compulsion persönlich für ihre Arbeit an South of Midnight und anderen Titeln gelobt und hervorgehoben, wie das Spiel ein perfektes Beispiel für die fantastischen Erlebnisse ist, die Xbox präsentieren möchte.

"Das Wichtigste, worüber wir nachdenken, ist, dass wir großartige Spiele machen wollen. Ich habe einfach das Gefühl, dass dort jeden Tag etwas Wunderbares ist."

Die Nachricht kommt im Anschluss an Gerüchte über neue umfassende Entlassungen, die manche als "ein drohendes Blutbad" beschreiben, bei dem kein Studio oder Team völlig sicher ist.