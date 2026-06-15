Bericht: Ninja Theory, Double Fine und Arkane könnten bei Xbox geschlossen werden

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Nicht nur das South of Midnight-Team bei Compulsion Games steht vor einer Schließung. Neue Berichte von Bloomberg deuten darauf hin, dass auch Ninja Theory, Double Fine und Arkane Gefahr laufen, dasselbe Schicksal zu erleiden. Das trotz der Tatsache, dass einige von ihnen gerade neue Spielprojekte angekündigt haben.

In der vergangenen Woche kursierten Gerüchte über Kürzungen innerhalb der Xbox-Abteilung, wobei Berichte auch nahelegen, dass die Sparte als eigenständiges Unternehmen, ähnlich wie GitHub, in Betracht gezogen wird. Mehrere Quellen behaupten außerdem, dass die bevorstehenden Kostensenkungsmaßnahmen und Veränderungen massiv seien und niemand sicher sei.

Weder Microsoft noch eines der genannten Teams haben sich zu den Berichten geäußert.