Bericht: Nick Offerman stößt zum Filmcast Elden Ring

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Auf der Ebene der Tarnished ist es ganz ruhig, wenn es um A24s Film Elden Ring geht. Am Wochenende erschienen offenbar die ersten Set-Bilder, die eine Kirche von Marika zeigen, online, und nun könnten wir einen weiteren Schauspieler haben, der sich dem Cast von Alex Garlands kommendem Fantasy-Epos anschließt.

Wie der Insider Jordan Ruimy auf seiner World of Reel-Seite berichtet, wird Nick Offerman, der Star von The Last of Us und Parks and Recreation, zur Besetzung stoßen. Kit Connor, Ben Whishaw und Cailee Spaeny wurden bereits für nicht näher genannte Rollen im Film Elden Ring bestätigt.

Offermans Besetzung mag etwas seltsam wirken, da seine berühmte Stimme so tief von amerikanischem Akzent durchdrungen ist, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie in The Lands Between existiert. Allerdings spricht Offermans Talent für sich, und er hat bereits mit Alex Garland am A24-Film Civil War zusammengearbeitet.

Wer Offerman im Elden Ring -Film spielen könnte, ist derzeit unklar, aber wenn sich die Geschichte um den niedrigen Befleckten dreht, könnte er als Leitfigur für unseren Protagonisten dienen. Entweder als neuer oder bereits etablierter Charakter.