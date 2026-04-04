Elden Ring Filmset scheint auf dem englischen Land entdeckt worden zu sein

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In Bezug auf die Verfilmung von Elden Ring war es ziemlich ruhig. Zumindest bis jetzt. Denn es scheint, als hätte eine Person, die unter dem Online-Alias Throx auftritt, den Drehort auf dem englischen Land gefunden, nachdem sie von einer anonymen Quelle gewarnt wurde.

Und um ehrlich zu sein, sehen die auf TikTok geposteten Clips zweifellos sehr echt aus, mit diesem wunderbar düsteren und epischen Flair. Das lässt uns glauben (und hoffen), dass der von Alex Garland inszenierte Film vielleicht tatsächlich voranschreitet, wenn auch langsam.

Für diejenigen unter euch, die ihn verpasst oder die Details vergessen haben: Der Film Elden Ring wird von A24 in enger Zusammenarbeit mit Bandai Namco produziert, und mit Garland am Regiestuhl könnte das wirklich etwas sein, worauf man sich freuen kann.

Berichten zufolge hat er "alles gegeben" und ein wirklich saftiges Drehbuch geschrieben, einfach weil er FromSoftware und Miyazaki für sich gewinnen wollte. Natürlich gibt es noch viele Fragen, und es wurde keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Aber vielleicht ist der Elden Ring Film näher, als wir denken, und nicht mehr nur eine ferne Idee oder ein Traum. Sieh dir den Clip unten an.

Was denkst du? Sieht das echt aus, und freust du dich auf die Verfilmung?