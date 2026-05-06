Bericht: Die Länge von 007 First Light wurde bekannt gegeben, und es scheint für ein Einzelspieler-Abenteuer angemessen zu sein

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Heutzutage ist die Welt der AAA-Spiele hin- und hergerissen zwischen Mehrspieler-Erlebnissen und riesigen Open-World-Titeln, bei denen man sich für Dutzende oder sogar Hunderte von Stunden verlieren kann. Das sehen wir bei neueren Extraction-Shootern wie ARC Raiders oder dem noch neueren Far Far West und auch in der riesigen Crimson Desert. Aber es gibt auch Platz für mehr begrenzte Einzelspieler-Abenteuer, und der Mai 2026 scheint uns eines zu bringen, auf das wir uns wirklich freuen können: 007 First Light.

Der Action-Stealth-Titel von IO Interactive soll am 27. Mai für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen (die Nintendo Switch 2-Version erscheint etwas später, vermutlich im Spätsommer), und es scheint, als hätte das Kreativteam angedeutet, wie lange wir die Welt in Her Majesty's Service als junger Agent James Bond retten werden.

Laut YouTuber JorRaptor, der Berichten zufolge mit Mitgliedern des 007 First Light -Entwicklerteams, einschließlich des Creative Director (danke, NintendoLife), gesprochen hat, wird das Spiel ein Erlebnis von etwa 20 Stunden bieten. Eine Dauer, die, wenn Sie uns fragen, ideal ist, um vollständig in diese James-Bond-Ursprungsgeschichte einzutauchen.

Andere Titel mit starkem narrativen Angebot, wie die Uncharted-Reihe, hielten nicht so lange (der vierte Teil dauerte etwa 15 Stunden) und werden von Kritikern und Publikum als hervorragende narrative Erfahrungen in Erinnerung behalten, sodass wir abwarten müssen, ob dieses 007 First Light den Erwartungen gerecht wird. Für den Moment und basierend auf unseren Eindrücken scheint es dieses Jahr ein echter Hit zu werden.