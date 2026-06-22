Bericht: Das abgesetzte Horrorspiel von Wizards of the Coast hätte dich gegen Roboter-Versionen von dir selbst antreten lassen

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Neue Details sind aus dem abgesetzten Horrorspiel von Wizards of the Coast hervorgegangen, das von den Mitarbeitern des in Austin ansässigen Studios Skeleton Key entwickelt wurde. Gegründet vom BioWare-Veteranen Christian Dailey im Jahr 2022, stellte das Studio das Projekt, bekannt als Sundown, ab, um sich auf den zweiten Titel umzustellen, den es gleichzeitig entwickelte.

Jetzt kommt MP1st mit frischen Informationen über das Spiel. Laut dem Bericht des Mediums sollte er Ava gefolgt sein, der ehemaligen Partnerin der renommierten Wissenschaftlerin Victoria, die unter mysteriösen Umständen verschwand.

Das Spiel hätte Science-Fiction mit Survival-Horror-Elementen vermischt, während Ava in Victorias alter Einrichtung nach einem wertvollen Technikstück sucht. Dort trifft sie auf Cyborgs und Roboterversionen ihrer selbst, die als Schwarmbewusstsein funktionieren, ihre Persönlichkeit spiegeln und sich ihrem Verhalten anpassen. Die Spieler hätten gegen diese Roboter mit verschiedenen Waffen gekämpft und spezielle Heilgegenstände erhalten, die vom neoviktorianischen Setting inspiriert waren. Ein riesiger, humanoider Roboter namens Alex wird angedeutet, der dir ikonische Lieder der 70er und 80er vorspielt, während er dich jagt. Diese Konzepte werden in einem Videospiel nie auftauchen, aber sie geben einen interessanten Einblick in das, was Skeleton Keys Debüt hätte sein können. Derzeit arbeitet es an seinem zweiten Titel, der sich derzeit in der Vorproduktion befindet.