Bericht: Bungies Unsicherheit über The Last of Us Multiplayer war ein Faktor für die Verzögerung

In der PlayStation Showcase der letzten Woche fehlten einige ernsthafte Schwergewichte von Sonys größten First-Party-Entwicklern wie Naughty Dog und Santa Monica Studio. Ersteres hat zumindest eine The Last of Us Multiplayer verzögert, um sich auf Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren" target="_blank">Erklärung darüber, warum es trotz vieler Gerüchte und Berichte, die darauf hindeuten, dass es mehrere Titel in seiner Pipeline hat, einschließlich The Last of Us Multiplayer, nicht auf der Veranstaltung vertreten war.

Während Naughty Dog hinzufügte, dass es zusätzliche Zeit brauchte, um dieses Spiel zu zeigen, hat ein neuer Bericht von Bloomberg nahegelegt, dass einer der Gründe für die Verzögerung und Nichtpräsentation dieses Multiplayer-Projekts auf Bungie zurückzuführen ist, den Entwickler Destiny.

Nachdem Bungie letztes Jahr von Sony übernommen wurde, wurde der Entwickler damit beauftragt, die Live-Service-Projekte zu überprüfen, an denen die Entwickler von Sony gearbeitet haben, und laut diesem neuesten Bericht hat Bungie "Fragen über die Fähigkeit des The Last of Us Multiplayer-Projekts aufgeworfen, die Spieler über einen langen Zeitraum bei der Stange zu halten, was zu der Neubewertung führte."

Der Bericht von Bloomberg fügt hinzu, dass The Last of Us Multiplayer-Spiel derzeit seine Richtung neu bewertet, was die Frage aufwirft, wie lange es dauern wird, bis wir das Spiel in einem sinnvollen Sinne sehen.

Wie auch immer, hättest du gerne Naughty Dog's ursprüngliche Vision gesehen, oder denkst du, dass es eine gute Idee war, dass die Live-Service-Veteranen bei Bungie ihre Bedenken geäußert haben?