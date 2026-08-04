Bericht: Bald werden Sie Ihre alten Xbox-Spiele digitalisieren können

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Wir haben bereits über das Xbox-Programm Positron berichtet, das es Ihnen ermöglicht, Ihre alten Discs in digitale Lizenzen für PC und Xbox umzuwandeln. So kannst du sie auch dann weiterspielen, falls eines Tages Disc-Laufwerke verschwinden (obwohl bei Project Helix angeblich auch CD-Laufwerke enthalten sind).

Nun berichtet Windows Central, dass es nicht so aussieht, als müssten wir noch lange warten, um mehr zu erfahren, da die Ankündigung offenbar bereits in diesem Monat erfolgt. Alle bisherigen Xbox-Konsolen außer der allerersten werden unterstützt (die hoffentlich später hinzugefügt wird, da sie begonnen haben, Xbox-Spiele auf dem PC zu unterstützen), aber nicht unbedingt alle Spiele, da Lizenz- und andere Probleme bei bestimmten Titeln Probleme verursachen können.

Wir drücken die Daumen, dass das wahr ist, und wenn ja, ist es an der Zeit, in den Tiefen unserer Schränke zu graben, um alte Spiele zu finden, die wir digitalisieren und für die Zukunft bewahren können.