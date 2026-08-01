Gerücht: Microsoft tendiert zur fortgesetzten Disc-Unterstützung in der nächsten Generation

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Es ist nun ein Monat vergangen, seit Sony die etwas schockierende Nachricht bekannt gab, dass physische Spiele ab Januar 2028 schrittweise eingestellt werden. Obwohl heute die deutliche Mehrheit aller Spiele digital verkauft wird, sind viele Menschen stark kritisch gegenüber diesem Schritt.

Unter anderem wurden Bedenken geäußert, dass PlayStation-Konsolen nicht besonders abwärtskompatibel sind, dass die einzige Möglichkeit, Spiele zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, verschwinden wird und dass Sony keinen ausreichenden Schutz für digital gekaufte Produkte bietet, während das physische Gerät überhaupt nicht funktioniert. Michael Futter, Mitbegründer der Gaming-Branchenberatung F-Squared, erklärte kürzlich, dass Sonys Entscheidung, den Verkauf physischer Spiele einzustellen, "extrem verbraucherfeindlich" sei.

Sony bleibt jedoch standhaft und gab noch am Freitag bekannt, dass die Entscheidung endgültig ist. Viele glauben, dass Nintendo das einzige Unternehmen sein wird, das in Zukunft physische Spiele weiterhin unterstützt, da Microsoft ein früher Anwender digital heruntergeladener Spiele war. Bisher wurde jedoch nichts über Project Helix und physische Discs gesagt, und nun mischt sich Digital Foundry-Experte John Linneman in die Diskussion ein.

Er sagt, er sei keineswegs überzeugt, dass Microsoft physische Spiele in der nächsten Generation auslaufen wird. Im Gegenteil, seine neuesten Informationen deuten darauf hin, dass Project Helix Discs unterstützen wird (transkribiert über Resetera):

"Ich hatte von ein paar Quellen gehört [...] aber zumindest vor dem aktuellen Xbox-Reset – ich weiß nicht, wo er jetzt ist – scheint Microsoft tatsächlich weiterhin die Unterstützung für Discs fortzusetzen. Nicht, weil sie den Verkauf von Einzelhandels-Discs schätzen, sondern weil sie sicherstellen wollten, dass alle deine Xbox-Spiele auf neuen Xboxen noch spielbar sind."

Worauf Linneman sich bezieht, ist das Positron-Programm, das es ermöglicht, Ihre physischen Xbox-Spiele in digitale Lizenzen umzuwandeln. So könntest du zum Beispiel deine alten Xbox-360-Spiele sowohl auf PC als auch auf Project Helix spielen – dafür bräuchtest du aber ein Laufwerk, damit deine alten Spiele funktionieren. Er fährt fort:

"[...] Ich denke, das könnte alles auch mit diesem Disc-to-Digital-Ding zusammenhängen, aber ich habe das Gefühl, dass sie es tatsächlich tun könnten, besonders angesichts ihrer Reaktion, ich sage nicht, dass sie Probleme lösen werden [...] aber ich sehe eine Zukunft, in der Microsoft tatsächlich Discs in Zukunft unterstützt, für Nutzer, die ihre Bibliothek mitnehmen wollen... während Sony die Leute komplett abschneidet."

Kurz gesagt, das letzte Wort scheint noch nicht gesagt worden zu sein, ob Project Helix physische Spiele unterstützen wird. Hoffentlich hören wir im Herbst mehr, denn Microsoft hat eine Veranstaltung geplant, um das 25-jährige Jubiläum der Xbox zu feiern.

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