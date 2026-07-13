Gerücht: Xbox testet die Disc-zu-Digital-Konvertierung für Insiders

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Wenn Sie gehört haben, dass PlayStation ab 2028 die physische Ära beendet und die Produktion von Discs eingestellt hat, und gehofft haben, Xbox würde nicht diesem Beispiel folgen, möchten Sie vielleicht nicht weiterlesen. Wir wissen noch nicht, wie die Strategie des grünen Teams aussehen wird, aber wenn man den aktuellen Berichten Glauben nimmt, könnte Xbox bereits diese Woche die Umstellung von Disc auf Digital einführen.

Brad Rossetti, Leiter des Insider-Programms von Xbox, erklärte, dass das Unternehmen letzte Woche die Vorbereitung auf dieses Update pausiert habe, und meinte, das neueste Update sei das Warten wert. Xbox-Insider Jez Corden veröffentlichte daraufhin "Positron Cometh", was darauf hindeutet, dass dies der Moment sein könnte, in dem Insider Zugang zu der Funktion bekommen. Positron ist der Codename für Xbox' Disc-zu-Digital-Umwandlung, bei der deine Discs digitale Lizenzen werden können, die sowohl auf Konsole als auch auf PC verwendet werden können.

Es klingt nach einer soliden Möglichkeit, deine Spiele auf andere Plattformen zu übertragen oder in deiner digitalen Bibliothek zu speichern, aber für Fans physischer Medien könnte es darauf hindeuten, dass Xbox in Sonys Fußstapfen tritt. Das wäre zum Beispiel eine solide Vorbereitung darauf, dass Project Helix nur digital wird, da das bedeutet, dass alle deine alten Discs auf der neuen Konsole noch genutzt werden könnten. Wir müssen abwarten, denn Xbox ist bei seiner Strategie für physische Medien künftig ziemlich zurückhaltend geblieben, vor allem weil es derzeit mit seinen Massenentlassungen Schlagzeilen macht.