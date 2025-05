Cristiano Ronaldo führt erneut die Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler an und verdoppelt fast den zweiten Platz

HQ

Cristiano Ronaldo ist 40 Jahre alt. Die meisten Elite-Footballspieler sind längst in den Ruhestand gegangen, wenn sie dieses Alter erreicht haben, oder sind in weniger anspruchsvolle und weniger wohlhabende Ligen gewechselt, was mit ihren schwindenden sportlichen Erträgen einhergeht. Nicht so CR7. Der Portugiese spielt nicht nur immer noch, sondern ist auch der bestbezahlte Sportler der Welt... bei weitem.

Forbes hat seine jährliche Liste der bestbezahlten Sportler veröffentlicht, und Cristiano Ronaldo führt die Liste zum dritten Mal in Folge an. Und seine Einnahmen sind hervorragend: 275 Mio. $ insgesamt, (206,6 Mio. £, 245 Mio. €). 15 Millionen Dollar mehr als im letzten Jahr, als er auch die Liste anführte.

So sehr schätzt der saudische Klub Al Nassr die Legende von Real Madrid, Juventus und Manchester United, wobei der Großteil des Geldes aus den Einnahmen auf dem Spielfeld stammt (225 Millionen Dollar). Natürlich verdient er auch viel Geld mit lukrativen Sponsorenverträgen.

Die bestbezahlten Athleten kommen aus der Saudi Pro League, MSL, NBA, NFL, MLB und dem Boxen

Ronaldos Einnahmen sind fast doppelt so hoch wie die des zweitbestbezahlten Sportlers, NBA-Star Stephen Curry (Golden State Warriors), dessen Jahreseinnahmen etwa 156 Millionen Dollar (117,2 Millionen Pfund, 139 Millionen Euro) betrugen. Dritter ist der ehemalige Boxer Tyson Fury mit 146 Millionen Dollar.

Dak Prescott (NFL, Dallas Cowboys, 137 Mio. $) und Leo Messi (Inter Miami, 135 Mio. $) komplettieren die Top 5, gefolgt von Baseball-Stars (Juan Soto, Shohei Ohtani), NBA (LeBron James, Kevin Durant) sowie Karim Benzema, der einen ähnlichen Weg wie sein Ex-Kollege aus Madrid einschlug... mit besseren Ergebnissen: Benzema holte gestern mit Al Ittihad den Titel in der Saudi Pro League.