Früher war die Anschaffung, Installation und Nutzung eines Projektors ein weitaus komplexeres und kostspieligeres Unterfangen. In gewisser Weise ist es das immer noch, aber glücklicherweise haben die technologischen Entwicklungen zu weitaus zugänglicheren alternativen Produkten auf dem Markt geführt, die es viel einfacher machen, ein Display auf eine helle Oberfläche zu projizieren und nahtlos ein größeres Bild zu genießen, ohne dass ein Fernseher erforderlich ist.

Ich persönlich bin nur selten mit der Kategorie der Projektoren in Berührung gekommen, aber wie beim jüngsten Meta Quest 3, der meine erste VR-Erfahrung seit langer Zeit war und mir diese Welt wirklich geöffnet hat, ist es auffällig, wie einfach es ist, den GV50 von BenQ zu starten und zu verwenden.

Dieser Projektor ist in erster Linie batteriebetrieben und kann etwa 150 Minuten lang spielen, er wiegt nur 2,4 Kilogramm und das, obwohl es einen anständigen eingebauten Lautsprecher gibt und er sogar in Verbindung mit Googles TV-Betriebssystem entwickelt wurde, so dass alle Apps direkt vom Projektor aus funktionieren, es ist keine HDMI- oder Chromecast-Verbindung von einem Telefon erforderlich. Es funktioniert als eigenständige Einheit, und wenn Sie den kreisförmigen Körper gegen eine relativ weiße Oberfläche drehen und die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, ist dies ein völlig nahtloses Erlebnis.

Aber okay, gehen wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt zurück und untersuchen, ob die Fähigkeiten des GV50 als Projektor zufriedenstellend sind. Es handelt sich um einen DLP-Projektor, der ein Bild von bis zu 120 Zoll anzeigen kann, wenn Sie einen Abstand von drei Metern zur Oberfläche haben, da sein Projektionsverhältnis 1,2 beträgt. Diese Bilder sind in 1080p und werden über eine ANSI-Lumen-Helligkeit von 500 NITS projiziert, was unter relativ dunklen Bedingungen gut funktioniert. Wir haben nur getestet, indem wir ein etwa 100-Zoll-Bild an die Decke projiziert haben. Dies geschah in den Abendstunden und damit unter ziemlich idealen Bedingungen. Unsere Decke ist in einem leicht rissigen Weiß gehalten, aber in den Einstellungen können Sie die Oberfläche, die Sie verwenden, tatsächlich an Rot, Grün oder andere ziemlich wilde Farben anpassen. Ob es einen Unterschied macht, ist wirklich schwer zu sagen, da wir solche Oberflächen in unserem Zuhause nicht haben.

Werbung:

Darüber hinaus verfügt BenQ über eine einzige Einstellung, die sich über automatische Trapezkorrektur, digitalen Zoom und Neupositionierung basierend auf der Oberfläche, den Lichtverhältnissen und einer Reihe anderer Faktoren automatisch anpasst. Es präsentiert 24-Bit-Farben, die satte 92 % des Rec 709-Farbspektrums abdecken, aber der GV50 kann sich dem daraus resultierenden ausgelaugten, farbmatten Gefühl des Bildes nicht vollständig entziehen - die Frage ist, ob es den beabsichtigten Verbraucher interessiert oder nicht.

Die Einrichtung erfolgt über Google, es ist also so, als würde man ein riesiges Google Home Gerät einrichten. Es ist tatsächlich ein bisschen verräterisch, da Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit für das Verständnis des Verbrauchers für den GV50 von größter Bedeutung zu sein scheinen. Ich denke, dieser Projektor ist für diejenigen gedacht, die nicht wirklich einen Fernseher haben wollen oder es befreiend finden, keinen Platz für ein riesiges schwarzes Rechteck im Schlafzimmer oder Wohnzimmer zu reservieren. In diesem Sinne ist der GV50 perfekt zu gebrauchen, und wir haben viel von der zweiten Staffel von Severance und einen kleinen Film hier und da auf diese Weise gesehen (Companion auf Max wird empfohlen). Die 1080p-Begrenzung macht es für viel mehr als diese Art der gelegentlichen Nutzung ungeeignet, aber mit ziemlich soliden Lautsprechern und einer wirklich kompakten Größe ist es schwer, hier eine wirkliche Beschwerde zu finden.

Für mein Geld hätte BenQ ein zusätzliches Kilo hinzufügen können, um uns etwas mehr Akkulaufzeit zu ermöglichen. Wir haben keine 150 Minuten erlebt, sondern eher 120 Minuten, und in einigen Fällen besteht die ganze Freude am GV50 darin, dass man ihn nicht irgendwo anschließen muss. Das heißt, dies ist anständig und noch einiges mehr, und kommt wirklich zur Geltung, da es diejenigen anspricht, die nicht auf ein Schnäppchen für ein LG G-was auch immer warten, sondern viel Spaß und Leistung ohne die Masse wünschen.

Werbung: