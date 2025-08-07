Ben Shelton und Karen Khachanov erreichen unerwartetes Finale in Toronto: Wie spät ist es in Europa?

HQ

Im Finale der Canada Open kommt es zu einem unerwarteten Finale, nachdem Karen Khachanov Alexander Zverev in einem entscheidenden und engen Tiebreak mit 6:3, 4:6, 7:6(4) besiegt hat, während Ben Shelton Taylor Fritz in zwei Sätzen (6:4, 6:3) besiegt hat. In beiden Halbfinalen schied der höher gesetzte und gewertete Spieler aus: Es hätte ein Finale zwischen der Nummer 3 der Welt (Zverev) und 4 (Fritz) werden, aber stattdessen kämpfen Shelton, die Nummer 7 der Welt, um sein erstes Masters 1.000.

Der 22-jährige US-Amerikaner ist in den letzten zwei Jahren aufgestiegen und hat sich schnell zu einem der besten jungen Spieler des Circuits entwickelt, so dass ein Masters-1.000-Titel sicherlich eher früher als später kommen wird. Vielleicht schon am Freitag, den 8. August, um 1:30 Uhr MESZ, 00:30 Uhr BST, wenn das Finale der Canada Open voraussichtlich beginnt, obwohl es auch später beginnen könnte.

Vor ihm liegt Karen Khachanov, ein erfahrenerer Spieler, der seine Höhen und Tiefen erlebt hat, aber in dieser Woche beim ATP Live Race to Turin um 10 Plätze auf Platz 12 geklettert ist. Der Russe hat zuvor nur ein Masters-1.000-Finale gewonnen, 2018 beim Paris Masters.

Im Head-to-Head gewann Shelton sein bisher einziges Spiel, in diesem Jahr in Indian Wells in zwei Sätzen.