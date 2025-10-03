Ben Shelton scheidet bei den Shanghai Masters durch David Goffin aus

HQ

Die erste große Überraschung gab es beim Shanghai Rolex Masters, wo einer der topgesetzten Spieler, der 22-jährige US-Amerikaner Ben Shelton, in zwei Sätzen mit 6:2, 6:4 vom Belgier David Goffin besiegt wurde. Der riesige Altersunterschied (Goffin ist 34) spielte keine Rolle und die Erfahrung der ehemaligen Nummer 7 der Welt (aktuell 87 der Weltrangliste) setzte sich heute in einem der Achtelfinalspiele des Shanghai Masters durch.

Es war Sheltons erstes Match seit seinem Rücktritt in der dritten Runde der US Open wegen einer Schulterverletzung, die ihm "die schlimmsten Schmerzen seines Lebens" bereitete, wie er sagte. Mit einer Bilanz von 37:19 im Jahr 2025, darunter sein erster Sieg bei einem Masters-1000-Titel in Toronto und ein Halbfinale der Australian Open, hätte Shelton jedoch seine Chancen auf die Qualifikation für die ATP Finals im November verspielen können, da er von Alex de Miñaur und Lorenzo Musetti übertroffen werden könnte.

In der Zwischenzeit fügt Goffin seinen zweiten Top-10-Sieg in diesem Jahr hinzu, nachdem er Carlos Alcaraz in Miami besiegt hat. Er schließt sich Gabriel Diallo an, der Benjamin Bonzi besiegte, und Yannick Hanfmann, der einen weiteren Amerikaner, Frances Tiafoe, mit 7(11)-6(9), 2-6, 1-6 besiegte, und zieht in die dritte Runde ein.