Ben Shelton gewinnt erstes ATP Masters 1.000 in Toronto

Ben Shelton hat sich in Kanada mit einem Sieg über Karen Khachanov und seinem ersten Masters-1.000-Titel gekrönt, es ist sein dritter ATP-Titel und der bisher größte, seit der Amerikaner 2022 Profi wurde. Er gewann die Japan Open 2023 (ATP 500), die Sandplatzmeisterschaften der Herren (ATP 240) und verlor zwei Finals bei den Swiss Indoors und den Bavarian Open, bevor er mit seinem Sieg bei den Canadian Open gegen den Russen seine Nummer 6 in der Weltrangliste behalten wird.

Zu Beginn des Turniers besiegte er Alex de Miñaur und Taylor Fritz. Im Finale in Toronto musste er einen Satz gegen ihn überwinden, um sich den Sieg mit 6:7(5), 6:4, 7:6(3) zu sichern und damit der jüngste Champion bei den amerikanischen ATP Masters seit Andy Roddick zu werden, der 2004 21 Jahre alt war. Mit dem Sieg liegt er auch im Rennen um die ATP Finals im November mit einer Bilanz von 32:16 auf dem vierten Platz.

"Es ist ein surreales Gefühl", sagte Shelton. "Es war eine lange Woche, kein einfacher Weg ins Finale. Mein bestes Tennis habe ich dann gespielt, als es am wichtigsten war. Ich war griffig, ich habe durchgehalten, ich war belastbar. All die Qualitäten, die ich gerne in mir selbst sehe."

Khachanov, der nach seinem Sieg 2018 sein zweites Masters 1.000 Titelgewinn hatte, wird dennoch auf Platz 12 der Welt klettern. Beide werden sofort nach Cincinnati weiterziehen, wo das nächste Masters 1.000 beginnt.