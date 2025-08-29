Bella Ramsey sagt den Kritikern von 'The Last of Us', dass sie es "nicht sehen müssen"

HQ

Die HBO-Adaption von The Last of Us war ein großer Erfolg, aber nicht jeder ist damit zufrieden, und es gab Beschwerden über alles, von Freiheiten, die man sich bei der Geschichte nahm, bis hin zur Besetzung, wobei insbesondere Bella Ramsey in die Kritik geriet.

Ramsey hat die Beschwerden gehört, scheint aber ziemlich unbeeindruckt zu sein und hat eine gute Antwort für alle, die unzufrieden sind. Als sie kürzlich im Podcast "The Awardist" auftrat, sagte sie:

"Ich kann sowieso nichts dagegen tun. Die Show ist raus. Es gibt nichts, was geändert oder verändert werden kann. Also denke ich, es macht nicht wirklich Sinn, irgendetwas zu lesen oder anzuschauen. Die Menschen haben natürlich ein Recht auf ihre Meinung. Aber es hat keinen Einfluss auf die Show. Es hat keinen Einfluss darauf, wie die Show weitergeht oder irgendetwas. Das sind für mich sehr unterschiedliche Dinge. Also nein, ich engagiere mich einfach nicht wirklich."

Und an alle, die sich in den sozialen Medien und anderswo über die Saison empört haben, hat sie einen guten Rat:

"Du musst es dir nicht ansehen. Wenn du es so sehr hasst, existiert das Spiel. Sie können das Spiel einfach noch einmal spielen. Wenn Sie es sehen wollen, hoffen wir, dass es Ihnen gefällt."

Hier bei Gamereactor waren wir sehr beeindruckt von der The Last of Us -Serie, und in unserer Rezension haben wir ihr eine hohe Bewertung gegeben und Ramseys Leistung gelobt. Was halten Sie bisher von The Last of Us ?