Meine Wenigkeit hatte so viele widersprüchliche Gedanken über The Last of Us: Part II, nachdem ich es beendet hatte, dass ich es ein zweites Mal durchspielen musste, bevor ich es in meiner Rezension als Meisterwerk bezeichnete. Da passt es gut, dass ich eine ähnliche Erfahrung mit The Last of Us: Staffel 2 gemacht habe, auch wenn das zweite Anschauen der Serie meine Meinung nicht so dramatisch verändert hat wie das Spiel.

Denn ich saß da und war irgendwie enttäuscht, als der Abspann von Folge sieben zum ersten Mal über meinen Bildschirm lief. Einige meiner Lieblingsszenen, Handlungspunkte und mehr aus dem Spiel wurden entweder geändert oder sind nicht einmal in The Last of Us: Season 2 enthalten, also war ich verwirrt. Warum haben sie dies und jenes anders gemacht? Als ich es ein zweites Mal durchging und wusste, was mich erwartete, gab ich einige Antworten. Diejenigen unter euch, die nur die Geschichte des Spiels von Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever und ihrer Crew nacherzählt sehen wollen, werden es nicht verstehen, aber mein Rat ist, sich einfach zurückzulehnen und die Fahrt zu genießen. Betrachten Sie es als eine leicht angepasste, alternative Universumsversion von The Last of Us: Part II. Dadurch habe ich diese Saison auf einer ganz neuen Ebene schätzen gelernt.

Zu sehen, was passiert, wenn eine Person in bestimmten Momenten durch eine andere ersetzt wird, etwas völlig Neues passiert, Zeitlinien sich ändern und solche Dinge, ist ziemlich interessant und macht Spaß. Viele dieser Optimierungen wurden vorgenommen, um mehrere Schlüsselmomente aus dem langen Spiel in eine TV-Show zu komprimieren, die keine Zeit hat, zu verweilen und besonders tief in viele Dinge einzutauchen. Dadurch wirken bestimmte Aspekte der Serie gehetzt. Eine seltsame Sache, wenn es auch Szenen gibt, die ich als unnötig bezeichnen würde. Eine davon ist im Grunde ein "Hey, erinnerst du dich an diese Gruppe? Sie sind schlecht. Okay, bis bald". Vielleicht ist es etwas, das wir in einer offensichtlich bereits grünes Licht gegebenen dritten Staffel sehen werden, aber es scheint hier fehl am Platz zu sein und ich frage mich, ob ich eine Szene übersprungen habe oder so.

Ein Grund dafür ist, dass man dieses Mal keine "Long, Long Time"-Episode (die mit Bill und Frank) bekommt. In Staffel 2 werden diese Art von Nebengeschichten stattdessen in jeder Episode verbreitet. Es funktioniert ziemlich gut, da die meisten von ihnen sowohl für Hardcore-Fans wie mich als auch für neue Zuschauer, die nach noch mehr Weltenbau suchen, wirklich faszinierend sind. Egal, ob es darum geht, mehr über die Charaktere aus dem Spiel zu erfahren oder was zwischen den beiden Spielen passiert ist. Auf diese Weise kann ich damit leben, dass ein oder zwei von ihnen ein schlechtes Timing haben und/oder nur den Grundstein für Staffel 3 legen.

Vor allem, wenn die Serie ihre Stärken weiter ausbaut. Ramsey macht einen großartigen Job als Ellie, auch wenn eine Schlüsselszene zeigt, was für eine brillante Schauspielerin Ashley Johnson ist (mit etwas Hilfe der Animatoren von Naughty Dog ), da Ramsey es nicht ganz schafft, die gleiche Art von Wirkung zu erzeugen wie Johnson im Spiel. Der junge Schauspieler ist wirklich zu Ellie herangewachsen und zu Ellie geworden, während Pascal seine erstaunliche Bandbreite in allem zeigen kann, von unbeschwerten Scherzen bis hin zu tränenreichen Szenen, die dazu führen, dass er erneut für eine Reihe prestigeträchtiger Preise nominiert wird. Abgerundet wird das Ganze mit einer Fülle von erstaunlichen Nebendarstellern und Dever, die so gut ist, dass sie es bis zu einem gewissen Grad rechtfertigt, dass die Serie Abbys Körperbau (und damit in gewisser Weise auch ihre Hintergrundgeschichte) verändert, und man kann mit Sicherheit sagen, dass man kein Problem haben wird, seine Lieblingscharaktere zu finden, die man lieben oder hassen kann.

Diejenigen unter euch, die sich darüber beschwert haben, dass sie in der ersten Saison nicht genug Infizierte hatten, werden sich ebenfalls freuen. Die zweite Saison enthält nicht nur einige der actionreichsten Teile des Spiels, sondern auch ein paar neue. Eine, die dich in Atem halten wird, und eine andere, die mehr Infizierte und Waffen bringt als die gesamte erste Staffel insgesamt.

Um es kurz zu machen: The Last of Us: Staffel 2 ist definitiv ein Muss, wenn du die erste und/oder die Spiele mochtest. Eine unglaubliche Geschichte wurde leicht verändert und gekürzt, was sie für die Fans vielleicht etwas gehetzt und seicht erscheinen lässt, aber es ist immer noch großartiges Fernsehen. Erstaunliche Schauspieler, zum Nachdenken anregende Momente, spannende Action und eine faszinierende Welt machen es sehr verständlich, warum die letzte Episode Millionen von Zuschauern dazu bringen wird, nach Staffel 3 zu schreien (oder HBO dafür zu verfluchen, dass sie dies nicht The Last of Us: Season 2 - Part I nennen)...