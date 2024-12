Real Madrid gewinnt 2024 ein weiteres Finale durch Tore von Mbappé, Rodrygo und Vini.

HQ

Ein weiteres Finale gewann Real Madrid in diesem Jahr. Die merengues setzten sich ohne große Mühe gegen den CONCACAF-Champion Pachuca in der ersten Auflage des neu formulierten Intercontinental Cup in Lusail, Katar, durch. Selbst ein diskretes Spiel reichte aus, um die mexikanische Mannschaft zu gewinnen, die in der vergangenen Saison trotz des Gewinns des Kontinentalpokals Vorletzter in ihrer heimischen Liga war.

Obwohl es sich um die erste Ausgabe des neuen Interkontinentalpokals handelt, der alle vorherigen Interkontinentalpokale von 1960 bis 2004 sowie seinen Nachfolger, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, umfasst, ist dies der neunte "Weltmeister"-Titel, den Real Madrid gewinnt, und macht Ancelotti zum am meisten dekorierten Trainer in der Geschichte des Vereins.

Es ist das vierte Finale, das Real Madrid im Jahr 2024 spielt und gewinnt, nach dem spanischen Supercup, dem Champions League und dem europäischen Supercup. Es ist auch der zweite von sieben Titeln, die Real Madrid in dieser Saison gewinnen kann, der dritte ist der spanische Supercup im Januar. Offensichtlich werden die anderen viel schwieriger zu bekommen sein...

Vini Jr. wurde zum MVP des Turniers gekürt, spielte aber nur ein Match

Vinícius Jr., der am Vortag mit der Trophäe The Best ausgezeichnet worden war, wurde mit dem Goldenen Ball, dem MVP des Finales und dem MVP des Turniers ausgezeichnet, obwohl Real Madrid nur ein Spiel bestritten hat: In dieser neuen Version des Interkontinentalpokals, bei der die Sieger aller sechs FIFA-Konföderationen gegeneinander antreten, qualifiziert sich der Sieger der UEFA Champions League direkt für das Finale.

Vini Jr. bereitete das erste Tor vor, das Kylian Mbappé erzielte. Der Franzose kehrte genau zwei Jahre nach dem WM-Finale ins Lusail-Stadion zurück, wo er einen Hattrick erzielte... verlor aber gegen Messis Argentinien.

Der zweite war ein unglaublicher Schuss von Rodrygo. Vini bekam nach mehreren Versuchen sein eigenes Tor per Elfmeter. Es ist das erste Mal, dass der wichtigste "Dreizack" von Real Madrid im selben Spiel trifft: Vini, Mbappé und Rodrygo sind die Hauptangreifer von Real Madrid - Bellingham ist ein Mittelfeldspieler.