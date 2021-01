Bei Plex Arcade können Nutzer Atari-Klassiker im Webbrowser und auf Mobilgeräten streamen

You're watching Werben

Ein Unternehmen namens Plex hat diese Woche einen Dienst gestartet, der es Nutzern ermöglicht, verschiedene alte Atari-Spiele zu spielen. Wer 5 Euro im Monat zahlt, bekommt auf der Webseite des Anbieters virtuellen Zugriff auf 27 Retrospiele, darunter Centipede, Fatal Run und Missile Command. Die Größe der Bibliothek mag bescheiden erscheinen, doch laut Comicbook gibt es eine Option, mit der Benutzer ihre eigenen Spiele-ROMs hinzufügen können.

Der Dienst erinnert uns deshalb sehr daran, was Nintendo derzeit mit der NES- und SNES-Bibliothek auf der Nintendo Switch macht. Auf der Plattform bekommt ihr im Zuge der Nintendo-Online-Mitgliedschaft für 4 Euro pro Monat Zugriff auf einige der besten (Nintendo-)Spiele aller Zeiten, darunter Super Mario World und The Legend of Zelda: A Link to the Past. Der Vorteil von Plex Arcade ist jedoch, dass ihr die Titel auch auf mobilen Geräten erleben könnt, weil lediglich ein Webbrowser vorausgesetzt wird. Die Reichweite ist also ziemlich groß und nicht nur an eine bestimmte Konsole gebunden.